Акционеры подали в суд на Twitter. Не устроили показатели роста

Акционеры Twitter подали иск против сервиса, обвиняя компанию в ведении в заблуждение инвесторов по ключевым показателям роста. Компания скрыла тот факт, что у нее не было оснований прогнозировать такой рост.

Согласно информации, предоставленной компанией, на сегодняшний день число ежемесячных активных пользователей составляет 313 миллионов человек. Руководство Twitter обещало в ноябре 2014 года увеличение ежемесячных активных пользователей до 550 млн в «промежуточный срок» и более миллиарда в «долгосрочной перспективе».

Иск был подан на фоне борьбы Twitter за сохранение аудитории, которая переходит на такие платформы, как Snapchat Inc. и Instagram. Snapchat — девятое по популярности приложение в США, пишет Bloomberg.

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