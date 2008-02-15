//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//История

Смерть на взлете

27 лет назад в авиакатастрофе погибло все командование Тихоокеанского флота

№ 7(93) от 14.02.2008 [«Аргументы Недели », Сергей НЕХАМКИН ]

Смерть на взлете
Ту-104 в небе

Самолеты сами не падают

 7 ФЕВРАЛЯ 1981 г. самолет Ту-104А командующего Тихоокеанским флотом адмирала Эмиля Спиридонова возвращался с ежегодного оперативно-мобилизационного сбора (штабных учений), в котором принимало участие руководство всех флотов Советского Союза. Летели из Пушкина (Ленинградская обл.) во Владивосток. На борту находились сам адмирал Спиридонов, командующий авиацией флота генерал-лейтенант Георгий Павлов, другие высокого ранга пассажиры – всего 52 человека. В том числе 16 адмиралов и генералов. А также супруга командующего Валентина Спиридонова и жена первого секретаря Приморского крайкома КПСС Тамара Ломакина.

 Около 16 часов по московскому времени самолет вырулил на взлетную полосу и начал набирать высоту. Оторвавшись от земли на 50 м, он внезапно резко накренился вправо и упал, мгновенно взорвавшись. 30 т горящего керосина из баков хлынули в салон, лишив шанса на спасение даже тех пассажиров, которые чудом могли остаться в живых.

 Впрочем, были и «счастливчики» – те, кто чудом не попал на рейс-катастрофу. Например, утром 7 февраля из «Пушкина» вылетел самолет Северного флота.
И на нем – начальник штаба ТОФ Рудольф Голосов. Ему Спиридонов разрешил навестить дочь на Севере. Удалось избежать гибели и командованию Камчатской военной флотилии – оно улетело в Петропавловск рейсом «Аэрофлота».

Человеческий фактор 

 РАССЛЕДОВАНИЕМ катастрофы занялась специальная комиссия. Рассматривались разные версии, в том числе теракт. Однако причина оказалась более чем прозаической. Виноват… обычный «человеческий фактор»!

 В советские годы дефицитом было все – продукты, одежда, обувь, мебель, бытовая техника. Центральные города снабжались лучше глубинки. Офицеры и адмиралы Тихоокеанского флота, оказавшись на сборах в северной столице, были рады возможности пройтись по магазинам. Говорят, офицерам-«камчадалам» на борту флотского Ту-104 просто не хватило места. Кресла в кормовом отсеке «тушки» занимали ящики с провизией, тяжеленные коробки с бытовой техникой (в моду входили первые отечественные цветные телевизоры и видеомагнитофоны). И даже – писк моды! – югославские и чешские мебельные гарнитуры – «стенки». При этом, не забудем, с учений везли сотни килограммов планшетов, карт, схем. Все это – «совсекретно», опечатано и размещено в огромных металлических сейфах и пеналах! Кроме того, командование ТОФ сумело добыть в Северной Пальмире несколько тонн дефицитной тогда хорошей типографской бумаги – ее тяжеленные рулоны тоже загрузили в самолет грузоподъемностью девять тонн.

 В итоге перед взлетом Ту-104 оказался перегруженным (по аэрофлотовским правилам, допускается лишь 20 кг багажа на пассажира!). Причем перегруженным по личному разрешению командующего флотом. Командир экипажа – подполковник Анатолий Инюшин – не спорил. Ему оставалось два месяца до пенсии. Он уже привык к начальственному «надо» – да и кто же на флоте перечит начальству?..

 Положение усугубилось тем, что «экипаж не проконтролировал расположение груза внутри фюзеляжа самолета». Позже комиссия установила: центровка общей массы оказалась за установленными пределами – ближе к хвосту. А там весь проход завалили тяжеленными грузами – бумагой и мебелью! Это ухудшило аэродинамику самолета. А ведь известно: то, что неощутимо на земле, проявляется сразу после отрыва шасси от бетонки!

 

Из документов расследования

Тип происшествия: катастрофа

Дата: 07 февраля 1981 г.

Страна: СССР

Место происшествия: Ленинградская область, окрестности военного аэродрома близ г. Пушкин

Тип ВС: Ту-104А

Регистрация ВС: СССР-42332

Авиакомпания: ВМС СССР

Описание: Самолет Ту-104А авиации ТОФ с высшим командованием Тихоокеанского флота, в том числе главкомом Э. Спиридоновым, направлявшийся с промежуточными посадками во Владивосток, разбился сразу после взлета с военного аэродрома «Пушкин». Вскоре после отрыва, на высоте около 50 м, самолет вышел на критические углы атаки, потерял скорость, завалился вправо, с большим креном рухнул на землю, разрушился и сгорел. Погибли все находившиеся на борту. Расследованием установлено, что самолет был перегружен и имел заднюю центровку, выходящую за рамки допустимого диапазона.
 Попав в условия умеренного сдвига ветра, неустойчивый самолет свалился.

Апельсиновый дождь
Из воспоминаний тех, кто тоже мог погибнуть.

 Рудольф ГОЛОСОВ, вице-адмирал в отставке:
 – Даже во время Великой Отечественной войны не было такого случая, чтобы в одночасье погибало все командование флота. Не стало опытнейших офицеров, непросто оказалось найти им замену. Думаю, катастрофа во многом изменила судьбу флота. Я тоже должен был находиться в том самолете. Но за час до рейса отпросился у командующего и улетел в Североморск...

 Борис ДЕМИН, подполковник запаса, в 1981 году – секретарь парторганизации авиадивизии, в которую входил Ту-104А адмирала Э. Спиридонова:
 – Самолет был старый, планировалось, что его вскоре спишут. И экипаж на нем подобрался предпенсионный, то есть опытный. Перед трагедией его командир, подполковник Анатолий Инюшин, жаловался на партсобрании: помогите совладать с нарушениями, которые допускает в полетах на самолете начсостав флота! Но сам он в загрузку Ту-104 не вмешался: кому охота вступать в пререкания с начальством перед пенсией? Хотя загрузились с нарушениями – хвост утяжелили.
 В чем вина нового бортинженера – он пришел в экипаж только перед вылетом, с Ту-16. Конечно, для перестраховки командиру экипажа нужно было на время взлета перегнать всех пассажиров в носовой салон самолета. Ну сели бы адмиралы потеснее, потерпели бы полчаса... И это решение было очевидным, в том числе – для командующего авиацией флота. Но тот промолчал о перегрузе – вслед за Инюшиным. Видимо, понадеялся на авось.
 В гибели самолета и его пассажиров виновата совокупность всех факторов: неправильная центровка, человеческий фактор, внезапное усиление ветра.
 Рассказывают, что после катастрофы вся полоса была засыпана апельсинами! Словно над «Пушкиным» прошел апельсиновый дождь: офицеры везли их семьям из Питера в Приморье.
 Кстати, протокол того партсобрания у меня сразу после катастрофы изъяли...

Виноваты все

 ПО ПРОСЬБЕ родственников всех погибших похоронили в Ленинграде на Серафимовском кладбище. Кроме генерал-лейтенанта авиации Павлова, останки которого жена увезла в Киев, и супругов Макаренко, похороненных во Владивостоке.

 Семьям погибших выдали по тысяче рублей на взрослого человека и по пятьсот – на детей. Вышло постановление о назначении персональных пенсий союзного значения вдовам адмиралов и генералов. Семьям предложили выбрать для проживания любой город СССР. В Ленинград (ныне Санкт-Петербург) уехали 26 семей. Другие выбрали Москву, Владивосток, Киев, Севастополь.

 Лишь много лет спустя на Серафимовском кладбище Петербурга появился мемориал. Раньше на стеле было выбито: «Военным морякам-тихоокеанцам», а на могилах сиротились скромные таблички с ФИО – даже без званий! Со временем о ставшем причиной катастрофы «адмиральском» перегрузе подзабыли и на памятнике добавили: «Погибшим при исполнении служебных обязанностей 7.02.1981 года», а также выбили православный крест.

Справка «АН» 

 СОЗДАННЫЙ на базе реактивного бомбардировщика Ту-16 первый реактивный пассажирский самолет Советского Союза Ту-104А в 1970–1980-е годы – представительский самолет вип-класса (на таких летали члены Политбюро ЦК КПСС и даже лично Леонид Брежнев). Эта модификация Ту-104 поднимала и перемещала без дозаправки на расстояние 3000 км 70 пассажиров или 9 тонн груза. За годы эксплуатации разбились 16 Ту-104А. Первый Ту-104 погиб в 1958 году, причем пилот авиарейса Москва–Пекин докладывал на землю все подробности смертельного пике, а в конце падения даже успел попрощаться.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Руслан Хасбулатов: не стоит ожидать от Токаева копирования стиля руководства Назарбаева

Новый президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о переименовании столицы республики Астаны в Нур-Султан. О решении вопроса преемственности власти размышляет Руслан ХАСБУЛАТОВ...

//Политика

Пушков оценил доводы Помпео по Голанским высотам

Пушков оценил доводы Помпео по Голанским высотам

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал на своей странице в сервисе микроблогов Twitter высказывание американского госсекретаря Майка Помпео относительно политики США по Голанским высотам.

//Политика

Медведев поручил до лета разработать концепцию нового административного кодекса

Медведев поручил до лета разработать концепцию нового административного кодекса

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минюсту и Минэкономразвития разработать концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и представить ее до 1 июня.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Майк Помпео разъяснил политику США по Голанским высотам

Майк Помпео разъяснил политику США по Голанским высотам

Ситуация с признанием Крыма российским отличается от признания суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Такое мнение высказал госсекретарь США Майкл Помпео в интервью Sky News.

//Политика

«Время европейской наивности истекло»: Макрон настроен против Китая и США

«Время европейской наивности истекло»: Макрон настроен против Китая и США

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал Европу забыть о наивности и «противостоять США и Китаю, которые являются союзниками по определенным темам».

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Что ждет латвийцев после Brexit?

Что ждет латвийцев после Brexit?

Отказ британского парламента ратифицировать соглашение выхода из ЕС все больше приближает «жесткий» Brexit. Как в такой ситуации будут «чувствовать» латвийцы. И чем аукнется этот самый «брекзит»?

//Происшествия

У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер с пассажирами

У берегов Норвегии терпит бедствие круизный лайнер с пассажирами

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1300 пассажиров с круизного лайнера "Viking Sky", у которого возникли проблемы с двигателями неподалеку от западного побережья государства.

//Метеоновости

Синоптики обещают Москве мощный снегопад на предстоящей неделе

Синоптики обещают Москве мощный снегопад на предстоящей неделе

Весна в российской столице не торопится вступать в свои права. Синоптики прогнозируют мощный снегопад, который обрушится на Москву в середине следующей недели, сообщает портал "Метеовести".

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

Пёрл-Харбор – Севастополь – Одесса

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вот что говорят о них в «верхах». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Кремля предпочтительным в президентской гонке на Украине считается тот кандидат, кто добьётся мира в стране. Повторяется история 5-летней давности, когда Кремль поддержал и признал Порошенко новым президентом, обещавшим привести страну к миру за две недели.

//Шоу-бизнес

Ярмарка тщеславия. Жасмин оправдывается за Бентли в 30 миллионов, в котором она прикатила на похороны Началовой

Ярмарка тщеславия. Жасмин оправдывается за Бентли в 30 миллионов, в котором она прикатила на похороны Началовой

Для певицы Жасмин чужое горе стало поводом потешить тщеславие. Она удивила всех, приехав на похороны Юлии Началовой на золотом Бентли стоимостью в 30 миллионов

//Новости СМИ2

//Общество

Ученые выявили связь между образованием матери и долголетием ребенка

Ученые выявили связь между образованием матери и долголетием ребенка

Группа ученых из ФРГ выявила связь между уровнем образования матери и средней продолжительностью жизни ребенка. Об этом сообщил на своем сайте Немецкий институт экономических исследований в Берлине.

//В мире

Пентагон планирует звёздные войны

Пентагон планирует звёздные войны

Власти США запланировали на 2023 год тестирование новейшего космического пучкового оружия. Принцип действия инновационного вооружения базируется на технологии контроля потоками элементарных частиц - электронов с протонами, ионов и других, которые передвигаются на скоростях, приближённых к скорости света.

//Общество

Испугавшись ареста дома за долги, женщина разобрала его и вывезла

Испугавшись ареста дома за долги, женщина разобрала его и вывезла

У одной из жительниц районного центра Барда в Пермском крае судебные приставы арестовали недостроенный бревенчатый дом. Женщина брала в банке крупную сумму на строительство дома, но рассчитываться с кредитом не спешила. Она долгое время игнорировала предупреждения и требования банковских работников, в результате чего банк обратился в суд.

//Политика

Тимошенко: ЕС начал расследование против Порошенко

Тимошенко: ЕС начал расследование против Порошенко

Кандидат в президенты Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в ЕС и США начали антикоррупционное расследование против действующего главы Незалежной Петра Порошенко.

//В мире

В Киевской области сторонники "новой церкви" пошли на захват храма УПЦ

В Киевской области сторонники "новой церкви" пошли на захват храма УПЦ

В поселке Иванкове в Киевской области активисты украинской "новой церкви" пытаются захватить храм канонической УПЦ. Об этом в субботу, 23 марта, сообщает интернет-портал "Вести".

//Общество

В Татарстане после скандала отменили запрет о зарядке телефонов на работе

В Татарстане после скандала отменили запрет о зарядке телефонов на работе

Исполком Балтасинского района РТ отменил запрет сотрудникам школ и больниц заряжать свои телефоны и кипятить воду в электрических чайниках на работе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Это серьезная ошибка врачей", - у дочери Виктории Дайнеко началась инфекция после прививки

"Это серьезная ошибка врачей", - у дочери Виктории Дайнеко началась инфекция после прививки

Экс-участница «Фабрики звезд» Виктория Дайнеко рассказала, что после прививки и неправильного врачебного диагноза у ее наследницы развилась инфекция и им приходится бороться с ее последствиями.

//Общество

Названы самые любимые москвичами породы собак

Названы самые любимые москвичами породы собак

Среди москвичей, имеющих собак, 75% завели породистых питомцев, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе одного из сервисов по выгулу и догситтингу, уточнив и любимые породы четвероногих.

//Шоу-бизнес

«Мое время - деньги. Я сразу называю свою цену», призналась любовница Гуфа

«Мое время - деньги. Я сразу называю свою цену», призналась любовница Гуфа

Говорят «простота хуже воровства», 18-летняя Яна Шевцова настолько откровенна, что даже страшно представить, что творится в голове девушки без комплексов, которая рассказала о своей связи с рэпером Гуфом

//Общество

Стриптиз на льду и личная жизнь фигуристов

Стриптиз на льду и личная жизнь фигуристов

Среди мастеров конька еще с советских времен существовало негласное табу на слово "секс" и все производные от него. Равно как и на появление фигуристок на льду в откровенных платьях.

//Шоу-бизнес

Шнуров объяснил свою фразу "Пушкин - наше не все"

Шнуров объяснил свою фразу "Пушкин - наше не все"

Член совета Госдумы по культуре, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прокомментировал свои слова об Александре Сергеевиче Пушкине, сказанные им на минувших парламентских слушаниях.

//Спорт

Водителей у поселка Шексна призывают к здоровому образу жизни

Водителей у поселка Шексна призывают к здоровому образу жизни

Баннер шекснинского клуба самбо «Пионер» появился на федеральной трассе А114 Вологда – Новая Ладога. Его установили для популяризации здорового образа жизни среди молодёжи России.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Это серьезная ошибка врачей", - у дочери Виктории Дайнеко началась инфекция после прививки
2

Комедия абсурда на российском ТВ. Политолог пересказал известный фильм, выдав его за исторический факт
3

«Мое время - деньги. Я сразу называю свою цену», призналась любовница Гуфа
4

В Татарстане после скандала отменили запрет о зарядке телефонов на работе
5

Видео, как японская девушка перепела Аллу Пугачёву, стало хитом

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры