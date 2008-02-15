Смерть на взлете

Самолеты сами не падают



7 ФЕВРАЛЯ 1981 г. самолет Ту-104А командующего Тихоокеанским флотом адмирала Эмиля Спиридонова возвращался с ежегодного оперативно-мобилизационного сбора (штабных учений), в котором принимало участие руководство всех флотов Советского Союза. Летели из Пушкина (Ленинградская обл.) во Владивосток. На борту находились сам адмирал Спиридонов, командующий авиацией флота генерал-лейтенант Георгий Павлов, другие высокого ранга пассажиры – всего 52 человека. В том числе 16 адмиралов и генералов. А также супруга командующего Валентина Спиридонова и жена первого секретаря Приморского крайкома КПСС Тамара Ломакина.

Около 16 часов по московскому времени самолет вырулил на взлетную полосу и начал набирать высоту. Оторвавшись от земли на 50 м, он внезапно резко накренился вправо и упал, мгновенно взорвавшись. 30 т горящего керосина из баков хлынули в салон, лишив шанса на спасение даже тех пассажиров, которые чудом могли остаться в живых.

Впрочем, были и «счастливчики» – те, кто чудом не попал на рейс-катастрофу. Например, утром 7 февраля из «Пушкина» вылетел самолет Северного флота.

И на нем – начальник штаба ТОФ Рудольф Голосов. Ему Спиридонов разрешил навестить дочь на Севере. Удалось избежать гибели и командованию Камчатской военной флотилии – оно улетело в Петропавловск рейсом «Аэрофлота».



Человеческий фактор

РАССЛЕДОВАНИЕМ катастрофы занялась специальная комиссия. Рассматривались разные версии, в том числе теракт. Однако причина оказалась более чем прозаической. Виноват… обычный «человеческий фактор»!

В советские годы дефицитом было все – продукты, одежда, обувь, мебель, бытовая техника. Центральные города снабжались лучше глубинки. Офицеры и адмиралы Тихоокеанского флота, оказавшись на сборах в северной столице, были рады возможности пройтись по магазинам. Говорят, офицерам-«камчадалам» на борту флотского Ту-104 просто не хватило места. Кресла в кормовом отсеке «тушки» занимали ящики с провизией, тяжеленные коробки с бытовой техникой (в моду входили первые отечественные цветные телевизоры и видеомагнитофоны). И даже – писк моды! – югославские и чешские мебельные гарнитуры – «стенки». При этом, не забудем, с учений везли сотни килограммов планшетов, карт, схем. Все это – «совсекретно», опечатано и размещено в огромных металлических сейфах и пеналах! Кроме того, командование ТОФ сумело добыть в Северной Пальмире несколько тонн дефицитной тогда хорошей типографской бумаги – ее тяжеленные рулоны тоже загрузили в самолет грузоподъемностью девять тонн.

В итоге перед взлетом Ту-104 оказался перегруженным (по аэрофлотовским правилам, допускается лишь 20 кг багажа на пассажира!). Причем перегруженным по личному разрешению командующего флотом. Командир экипажа – подполковник Анатолий Инюшин – не спорил. Ему оставалось два месяца до пенсии. Он уже привык к начальственному «надо» – да и кто же на флоте перечит начальству?..

Положение усугубилось тем, что «экипаж не проконтролировал расположение груза внутри фюзеляжа самолета». Позже комиссия установила: центровка общей массы оказалась за установленными пределами – ближе к хвосту. А там весь проход завалили тяжеленными грузами – бумагой и мебелью! Это ухудшило аэродинамику самолета. А ведь известно: то, что неощутимо на земле, проявляется сразу после отрыва шасси от бетонки!

Из документов расследования

Тип происшествия: катастрофа

Дата: 07 февраля 1981 г.

Страна: СССР

Место происшествия: Ленинградская область, окрестности военного аэродрома близ г. Пушкин

Тип ВС: Ту-104А

Регистрация ВС: СССР-42332

Авиакомпания: ВМС СССР

Описание: Самолет Ту-104А авиации ТОФ с высшим командованием Тихоокеанского флота, в том числе главкомом Э. Спиридоновым, направлявшийся с промежуточными посадками во Владивосток, разбился сразу после взлета с военного аэродрома «Пушкин». Вскоре после отрыва, на высоте около 50 м, самолет вышел на критические углы атаки, потерял скорость, завалился вправо, с большим креном рухнул на землю, разрушился и сгорел. Погибли все находившиеся на борту. Расследованием установлено, что самолет был перегружен и имел заднюю центровку, выходящую за рамки допустимого диапазона.

Попав в условия умеренного сдвига ветра, неустойчивый самолет свалился.

Апельсиновый дождь

Из воспоминаний тех, кто тоже мог погибнуть.

Рудольф ГОЛОСОВ, вице-адмирал в отставке:

– Даже во время Великой Отечественной войны не было такого случая, чтобы в одночасье погибало все командование флота. Не стало опытнейших офицеров, непросто оказалось найти им замену. Думаю, катастрофа во многом изменила судьбу флота. Я тоже должен был находиться в том самолете. Но за час до рейса отпросился у командующего и улетел в Североморск...

Борис ДЕМИН, подполковник запаса, в 1981 году – секретарь парторганизации авиадивизии, в которую входил Ту-104А адмирала Э. Спиридонова:

– Самолет был старый, планировалось, что его вскоре спишут. И экипаж на нем подобрался предпенсионный, то есть опытный. Перед трагедией его командир, подполковник Анатолий Инюшин, жаловался на партсобрании: помогите совладать с нарушениями, которые допускает в полетах на самолете начсостав флота! Но сам он в загрузку Ту-104 не вмешался: кому охота вступать в пререкания с начальством перед пенсией? Хотя загрузились с нарушениями – хвост утяжелили.

В чем вина нового бортинженера – он пришел в экипаж только перед вылетом, с Ту-16. Конечно, для перестраховки командиру экипажа нужно было на время взлета перегнать всех пассажиров в носовой салон самолета. Ну сели бы адмиралы потеснее, потерпели бы полчаса... И это решение было очевидным, в том числе – для командующего авиацией флота. Но тот промолчал о перегрузе – вслед за Инюшиным. Видимо, понадеялся на авось.

В гибели самолета и его пассажиров виновата совокупность всех факторов: неправильная центровка, человеческий фактор, внезапное усиление ветра.

Рассказывают, что после катастрофы вся полоса была засыпана апельсинами! Словно над «Пушкиным» прошел апельсиновый дождь: офицеры везли их семьям из Питера в Приморье.

Кстати, протокол того партсобрания у меня сразу после катастрофы изъяли...

Виноваты все



ПО ПРОСЬБЕ родственников всех погибших похоронили в Ленинграде на Серафимовском кладбище. Кроме генерал-лейтенанта авиации Павлова, останки которого жена увезла в Киев, и супругов Макаренко, похороненных во Владивостоке.

Семьям погибших выдали по тысяче рублей на взрослого человека и по пятьсот – на детей. Вышло постановление о назначении персональных пенсий союзного значения вдовам адмиралов и генералов. Семьям предложили выбрать для проживания любой город СССР. В Ленинград (ныне Санкт-Петербург) уехали 26 семей. Другие выбрали Москву, Владивосток, Киев, Севастополь.

Лишь много лет спустя на Серафимовском кладбище Петербурга появился мемориал. Раньше на стеле было выбито: «Военным морякам-тихоокеанцам», а на могилах сиротились скромные таблички с ФИО – даже без званий! Со временем о ставшем причиной катастрофы «адмиральском» перегрузе подзабыли и на памятнике добавили: «Погибшим при исполнении служебных обязанностей 7.02.1981 года», а также выбили православный крест.

Справка «АН»

СОЗДАННЫЙ на базе реактивного бомбардировщика Ту-16 первый реактивный пассажирский самолет Советского Союза Ту-104А в 1970–1980-е годы – представительский самолет вип-класса (на таких летали члены Политбюро ЦК КПСС и даже лично Леонид Брежнев). Эта модификация Ту-104 поднимала и перемещала без дозаправки на расстояние 3000 км 70 пассажиров или 9 тонн груза. За годы эксплуатации разбились 16 Ту-104А. Первый Ту-104 погиб в 1958 году, причем пилот авиарейса Москва–Пекин докладывал на землю все подробности смертельного пике, а в конце падения даже успел попрощаться.