Лейба Бронштейн - он же Лев Троцкий одним из первых хотел реализовать идею «бархатных революций», которую сейчас взяли на вооружение американцы, напомнил президент Русской астрологической школы Александр Зараев.



Он и Сталина пытался на эту тему сдвинуть. Но Сталина это не заинтересовало – ему надо было создать своё собственное государство и самому царствовать. А у Троцкого была идея захватить с помощью революций весь земной шар. Россия – как некий плацдарм, чтобы перманентная революция могла развиваться дальше и дальше и покончить с так называемым капиталистическим обществом.



Если бы не Троцкий с его военными талантами, умением произносить зажигательные речи, озвучивая идеи Ленина (а он был практически военным министром), как утверждает астролог, большевики смогли бы продержаться у власти не больше двух лет. А теперь нашим историческим опытом умело пользуются авторы цветных революций по всему миру.



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