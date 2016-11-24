80 лет назад умер «коммивояжёр смерти» Базиль Захарофф

Этот милый дедулька, которого во Франции звали месье Базиль Захарофф, в Англии – сэром Бэзилом Захарофф, в России – Василием Васильевичем Захаровым, тихо почил 27 ноября 1936 года в возрасте 87 лет в собственном особняке в Монте-Карло. Миллионы людей на планете его стараниями ушли на тот свет и более молодыми, и гораздо страшнее. Хотя сам Захарофф пальцем никого не тронул. Он лишь торговал. Правда – оружием. Правда – в невиданных доселе масштабах. «Крупнейший торговец смертью XIX–ХХ веков» – так пишут о нём сегодня.

Захарофф вошёл в историю как первый в последующей череде международных «оружейных баронов» – людей, которых проклинают, преследуют. Значит – преступник? Но почему тогда «за особые заслуги» он имел награды трёх десятков стран, звание рыцаря Англии, французский орден Почётного легиона? Тут масса вопросов – правовых, этических. Задавался ли ими месье Базиль? Не знаем. Известно, что, уже отойдя от дел, он написал мемуары. Рукопись кто-то выкрал. Потом нашлась – и Захарофф её сжёг. У многих, наверное, отлегло от сердца. Впрочем, лишними переживаниями он никогда не заморачивался. Говорят, ради выгодного контракта собственную жену (первую) отдал в любовницы английскому премьеру Ллойд-Джорджу. Но в общем-то был скорее холодно-прагматичен – а уж дальше действовал по ситуации.

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