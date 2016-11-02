Их обожгла революция

Они сделали революцию – и бежали от нее. 99 лет назад в костре Октябрьской революции 1917 года сгорела прежняя Россия. Люди, которых вспоминают «Аргументы недели», свой хворост подбрасывали яростно. Но их же первыми и обожгло.

Игнатий Дзевалтовский ещё студентом в 1908‑м вступил в подпольную Польскую социалистическую партию. С началом Первой мировой – офицерское училище, фронт. Три боевых ордена, две контузии, рост в чинах – вполне достойная военная биография. В 1917-м – Февральская революция. И тут… «Офицера-демократа» солдаты выдвинули в полковой комитет. Он объявил себя большевиком, призывал бросать позиции. В июне 1917-го полк, где был Дзевалтовский, отказался идти в наступление. Дзевалтовский был отдан под суд. Конечно, оправдали – и «красный штабс-капитан» уехал в Питер. С ходу вошёл в ВРК. Дальше – Гражданская. Дзевалтовский – на важных постах: то военный нарком советской Украины, то замкомандующего армиями, то член РВС фронтов. В 1920-м направлен в Дальневосточную республику. Был там министром иностранных дел, оказался первым советским (по сути) дипломатом, устанавливавшим отношения с Китаем. Потом переброшен на нелегальную работу за границей: по линии Коминтерна, потом – военной разведки.

В те года на Соловках как раз отбывал свою «десятку» бывший бразильский фермер, а некогда тоже герой Октября Адам Семашко. Родом из Риги, студент, до революции был чуть замешан в делах РСДРП. В 1914-м – призыв, ускоренное обучение на младшего офицера. Служил в 1-м запасном пулемётном полку, дислоцированном в Ораниенбауме. В феврале 1917-го именно с этого полка и начался бунт Петроградского гарнизона, повлёкший все прочие роковые для старой России события. Семашко тогда был главным полковым оратором на митингах, солдатским вожаком. Во время «июльских событий 1917-го» (первая попытка захвата власти большевиками) уже считался командующим всеми революционными силами, его потом разыскивали по одному списку с Лениным.

Подробнее о судьбах тех, кто делал революцию, читайте в материале «АН».

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