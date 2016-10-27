Более полувека назад отношения с Финляндией чуть не оказались под угрозой

Финляндия – наш традиционный добрый сосед. Так повелось с послевоенных времён, продолжается и ныне. Но 55 лет назад эти отношения чуть не оказались под угрозой. «Аргументы недели» вспоминают тот период.

В 1917-м, только придя к власти, Ленин с ходу дал Финляндии (ранее входившей в состав Российской империи) независимость, – в том числе полагая, что Суоми всё равно скоро станет красной, там были сильны свои большевики. Но местные национально-антибольшевистские силы в ходе четырёхмесячной гражданской войны «красных финнов» из страны вышибли. Конфликт можно считать сугубо внутренним, но антирусский душок тоже имелся. Вспомним хотя бы «Выборгскую резню» (29.04.1918), когда взявшие город «белые финны», начав с расстрелов пленных красноармейцев, перешли к реальной антирусской «этнической чистке». В 1920–1922-х имели место две короткие советско-финские войны в Карелии. 1939–40 гг. – «зимняя война». Наша Великая Отечественная для финнов стала «войной продолжения»: Финляндия тогда была союзницей Германии.

Читайте подробнее в материале «АН».

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