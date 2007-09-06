В погоне за призраком счастья

Мы продолжаем публикацию фрагментов исследования Кирилла Клерона «Тотальная психотерапия бытия». Их можно обсудить на сайте автора www.kleron.ru.

СУЩЕСТВУЕТ ряд версий проникновения слова «счастье» в русскую речь.

1. У древних славян раньше его заменяла радость (якобы связанная с иноземным богом солнца Ра). Отсюда и радуга, и праздник Радуница. Пришедшие христиане умудрились заместить радость производным от причастия (не части речи, а церковного действа). Суть его в принятии хлеба и вина, как тела и крови Христа. И счастлив якобы тот, кто с частью Бога и Спасителя в себе. То есть любой неверующий несчастен…

2. Второй взгляд тоже огорчает: счастье есть с-часть-е, а потому требует наличия всего. Поскольку всего никогда нет, то нет и счастья. Пока жив. А вот после смерти будет ВСЕ. Ибо уже не нужно будет НИЧЕГО.

3. По третьей версии счастье происходит от сейчас – мол, сейчас счастье и есть. Или – если счастье и есть, то только сейчас. По-немецки счастье – глюк (das Gluk). Мгновенное ощущение, видение, сон. И стоит о нем только подумать, как исчезает.

Однако при умозрительном признании счастья за высший критерий в списке параметров успешности жизни оно не фигурирует – деньги, семья, популярность, число детей – но не счастье. Ибо иначе любой бомж может опередить любого олигарха, нагло заявив – я счастлив на все 100%. И зачем тогда иные атрибуты власти и достатка?

Плохо понимая суть счастья, мы, увы, неплохо осведомлены о несчастье и легко перечислим его варианты. Поэтому, играя словами, за счастье вполне можно признать отсутствие бед.

Счастье – это крючок, с которого рекомендую сорваться, забыв это слово, перестав употреблять и воспринимать. Заменить, оптимизированной удовлет­ворен­ностью. И на вопрос «ты счастлив?» удивленно поднимать брови: «О чем ты, друже? Я вполне доволен…»

Мы живем на земле, где все весьма относительно, где декларируемый максимализм ограничен выбором сорта вина или марки авто.

Помимо счастья нам застилают глаза аналогичные призраки-абсолюты – смысл жизни, истина, бог, любовь. Их задача принизить бутылку холодного пива в жаркий день, милый треп с друзьями, веселый флирт, отяготить нас, наполнить сложностью, убрать легкость. А наша задача убрать их.

Желаю счастья в жизни! Будь счастлив! Счастливы вместе… – слово «СЧАСТЬЕ» изрядно активно в песенной лексике, в диалогах на экране, в бытовых речах. Оно столь часто употребляется, что мы невольно задаемся вопросом – а мы, мы-то счастливы?

