Иллюзия двух половинок

Одиночество нас так страшит, что его с кем-то хочется разделить. Но то, что прекрасно удается с друзьями, сильно буксует, когда дело касается женщин. Иллюзия семьи как тыла быстро проходит, и возникает ощущение второй работы. Вместо полета – камень на шее, вместо увеличения возможностей – их сокращение. И чувство, что тебя обманули. Но обмана нет – мужчина и женщина психологически очень различны. Поэтому их взаимная гармоничность – редкий случай.

КАК романтично звучит – принц на белом коне или «мерседесе»… И по половинке, и по принцу преимущественно тоскуют Ж. На сайте знакомств на 90% именно их анкеты пестрят подобными запросами. Похоже, ощущения собственной недостаточности у Ж куда сильнее, чем у М. Может, началось оно с ребра, отторгнутого от Адама, или с обрезанной пуповины, но ее тоска по целому несомненна. Ей надо слиться – иногда с Богом, с ребенком, но по ее ощущениям именно М способен (и должен!) дать ей защиту Бога, себя и семьи.

Справка «АН»

АНДРОГИН – в греческой мифологии существо, объединяющее в себе М и Ж. Андрогины были столь счаст­ливы, что боги Олимпа позавидовали им и рассекли каждого на две половинки. С тех пор мы якобы и тоскуем по утраченной половине.

Ж хуже М воспринимает настоящее, в ней менее развита способность к удовольствиям и самоидентификации. Ее тянет к М, как центру тяжести, ибо там она надеется обрести душевный покой. Прежде всего, сняв с себя реальную (а не декларируемую) ответственность за будущее, которое ее волнует. Ж хочет объявить себя частью (нередко, впрочем, руководящей). Остаться одной – страшное проклятие для нее. Хотя не в лесу, не среди дикарей, а страшно. И козырная фраза лучше быть одной, чем с кем попало, лишь подтверждает ее страх.

Ж претендует именно на слияние, ибо если есть дистанция, есть и анализ. Подчас трезвый и плохой. Если можно посмотреть на партнера, это уже не слепая любовь. Но реального слияния нет – и биологически, и психически М и Ж очень разные создания, их жизненные ценности почти всегда различны. Для Ж они ближе к жизни – дети, семья, вещи. Для М это или сиюминутные наслаждения, или наука, творчество, космос…

Вдобавок два несовершенства не дадут ни два, ни одного совершенства. Это очередная романтическая предпосылка – то, что минус притягивается к плюсу, а инь совмещается с ян до формирования гармоничного круга. Она – глубоко умозрительна.

Может, оно и так на уровне биологического влечения, сексуальной гармонии, биоэнергетической подпитки. Но никакого отношения к факту общности или различий жизненных ценностей нет. Более того, гипотетическая разность в энергиях, столь приятная для плотского влечения, означает, что М и Ж смотрят друг на друга, но не в одну сторону. Что весьма плохо для семейной структуры в социальном окружении.

Слияния нет, и вне секса жизни вместе нет. Есть жизнь рядом, которая редко дает Ж столь ожидаемое ощущение слияния. А потому приводит к их частым недовольствам.

ПЛОХАЯ экология, ослабленный иммунитет, многочисленные инфекции – все эти спутники современной цивилизации требуют от нас постоянной гигиены и заботы о здоровье. Мы пьем бутилированную воду, тщательно моем руки и избегаем злых канцерогенов... Но опасностей для нашей психики вокруг ничуть не меньше, чем для тела. Как научиться их избегать и нивелировать, сохранять позитивное состояние сознания? Начинаем публикации фрагментов исследования Кирилла Клерона «Тотальная психотерапия бытия». Их можно обсудить на сайте автора www.kleron.ru.