Слуга нескольких господ

Эхинококкоз – тяжелое заболевание, вызываемое гельминтами. Чем оно опасно и как уберечься от заражения рассказывает врач-паразитолог Екатерина Титова.

Где встречается

ЧАЩЕ встречается у овец, коз, крупного рогатого скота, свиней, верблюдов, северных оленей, лошадей, а также у их диких сородичей. Больные животные выделяют с калом яйца глистов в окружающую среду. Человек может заразиться, поедая загрязненное гельминтом мясо этих животных, а также овощи, ягоды, фрукты, на которые попали яйца паразитов, или употребляя нечистую воду.

Очень часто эхинококк попадает в желудочно-кишечный тракт людей от собак, которых кормили мясом больных животных. Инфекция может попасть в организм человека даже после того, как его лизнет в лицо собака. Яйца гельминтов часто находятся на собачьей шерсти.

Как проявляется

ИНКУБАЦИОННЫЙ период созревания эхинококков у человека длится от нескольких месяцев до нескольких лет. Протекает он весьма тяжело, с аллергизацией организма, поражениями печени, легких и других органов. При эхинококкозе формируются паразитарные кисты, повреждающие органы и приводящие к развитию опасных осложнений. Кисты, где проходят свое развитие яйца паразита, – это образования, наполненные жидкостью, то есть пузыри. Вот почему заболевание называют еще эхинококковая пузырчатка.

Но вначале, иногда в течение нескольких лет, эхинококкоз у человека может никак не проявляться. Бывает, что небольшую эхинококковую кисту обнаруживают во время рентгенологического или ультразвукового обследования по другим поводам, а также во время операции. А вот когда киста начинает расти, появляются симптомы, связанные со сдавливанием близлежащих органов и тканей.

Где рвется

ЧАЩЕ всего эхинококковые кисты развиваются в печени, легких, головном мозге. Так, при расположении их в печени у больного человека появляются боли, чувство тяжести, давления в правом подреберье, печень при этом может увеличиваться до такой степени, что это замечает сам больной. Нарастают слабость, недомогание, быстрая утомляемость, могут возникать аллергические реакции, возможна желтуха из-за сдавления кистой желчных путей. Если болезнь не лечить, это чревато развитием осложнений – нагноением кисты или ее разрывом. Особенно если пузырь расположен близко к поверхности печени. Тогда даже легкое надавливание на живот способно привести к разрыву, при этом паразит распространяется по всему организму. В таких случаях появляются сильные высыпания на коже, зуд, а в тяжелых случаях возможен даже анафилактический шок – самая серьезная из аллергических реакций, проявляющаяся резким расстройством кровоснабжения и гипоксией (нехваткой кислорода) в тканях организма. Именно она нередко служит причиной летального исхода.

Если киста с яйцами паразитов располагается в легком, то больной вначале тоже особого дискомфорта не ощущает. Но по мере роста образования и сдавления им окружающих тканей возникают боли в грудной клетке, кашель, одышка. Нередки пневмонии, плеврит. Как и в печени, в легком киста также может нагноиться и прорваться в соседний бронх или в полость плевры. При этом сразу же отходит большое количество мокроты, через которую происходит распространение паразита в не зараженные им дыхательные органы. Прорыв кисты сопровождается болью, ознобом, повышением температуры, иногда анафилактическим шоком.

Поражение эхинококком головного мозга проявляется головной болью, головокружением, рвотой, при увеличении кисты эти явления становятся более интенсивными. Возможны нарушения двигательной функции, психические расстройства, судорожные припадки.

Одно перечисление таких симптомов говорит о серьезности заболевания. Поэтому при увеличении кист до 4–5 см проводят операцию по их удалению. Как правило, это дает эффект.