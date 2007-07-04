Китайская незнакомка

Пока в высоких кабинетах решают, быть или не быть китайской медицине в России, в городах и весях прорастает грибница китайских медицинских центров, а китайские снадобья успешно осваиваются на полках аптек, в эфирах телемагазинов, ассортименте назойливых сетевиков. Не рискуем ли мы, обращаясь за помощью к тому, о чем так мало знаем? Или наоборот, давно пора, отбросив ложные страхи, довериться мудрости «медицины императоров»? Как было объявлено ранее, 2 июля профессор кафедры внутренних болезней ТГУ, доктор биологических наук Эльвина Муратовна НАУМОВА отвечала на вопросы читателей «Аргументов неделi» о китайской медицине. Что же интересовало их в первую очередь?

– У НАС рядом с домом открылся центр китайской медицины, и в почтовый ящик каждый день кладут листовки с обещаниями вылечить чуть ли не от всех болезней. Написано очень убедительно. Имеет ли смысл по­пробовать?

– В России нет врачебной специальности «китайская медицина», нет и лицензируемого вида услуг по этой специальности. Не разрешена деятельность врачей с китайскими дипломами. Разрешено к применению всего 4 вида растительного сырья и официально зарегистрировано всего 6 лекарственных препаратов традиционной китайской медицины. Зато много БАД и чаев, клиническая эффективность которых в установленном порядке не подтверждена. Так что сложно предположить, кто, чем и на каких основаниях собирается лечить в этом центре. Кстати, именно из-за юридической неопределенности статуса китайской медицины в России сюда практически не едут хорошие врачи из Китая.

– Как можно вообще в XXI в. говорить о какой-то китайской медицине, ведь прогресс ушел далеко вперед!

– Безусловно, в XX в. удалось расшифровать тончайшие биохимические процессы в организме. Но вот управлять ими оказалось не так просто. Попытки целенаправленного воздейст­вия на отдельные рецепторы и молекулы раз за разом приводят к тому, что нарушаются какие-то другие процессы. Ведь организм – это единое целое, и именно так веками подходили к нему китайские медики. А сегодня пришло время анализа их бесценного опыта. Но полностью его отбросить было бы недопустимой расточительностью.

– Каким китайским чаям для похудения можно доверять?

– В свете последних криминальных сводок я бы вообще не доверяла средст­вам для похудения. Но если уж очень хочется, то покупайте их только в аптеке и нигде больше. Следите за самочувст­вием. Если у вас не пропадает аппетит, не наступает состояние оглушенности, нет неудержимого расстройства желудка и мочеизнурения, а наоборот, улучшается пищеварение, пропадают отеки и ощущается прилив бодрости, то можно и рискнуть.

Буквально на днях в эфире телеканала ОРТ снова прошел фильм «Золотая банка» из сериала «Улицы разбитых фонарей», в котором знаменитая команда ментов ловила жуликов, торговавших фальшивыми болюсами хуато. Неудивительно, что болюсам было посвящено большинство вопросов.

– Мой отец постоянно принимает болюсы хуато, а после просмотра фильма «Золотая банка» заволновался, как не попасть на подделку?

– Покупайте болюсы хуато только в российских аптеках и никогда не берите у китайцев или у знакомых, которые привезли их из Китая. В китайских аптеках действительно встречаются подделки в упаковке для внутреннего рынка – в алюминиевой банке. Российские аптеки полностью защищены от подделок, так как в Россию, а также в США, Украину и некоторые другие страны поставляется специальный экспортный вариант упаковки – банка золотого цвета, которую в Китае не подделывают вообще. Помимо того, что золотая банка гарантирует от подделки, она еще и безопасна, чего не скажешь об алюминии. Так что здесь правило простое: не надо экономить на здоровье.

– Можно ли применять болюсы хуато при диабете?

– Если диабет компенсирован – да. Более того, есть наблюдения, что улучшается симптоматика некоторых осложнений диабета.

– Моя мама где-то вычитала, что достаточно принимать всего 1 ложку (12 пилюль) в день, и растягивает банку на полтора месяца. Говорит, что чувст­вует себя отлично, да я и сама вижу, что она буквально воспрянула, но все переживаю, что она мои деньги жалеет. Кто прав?

– Мама. В инструкции указаны дозы для тяжелых состояний: серьезной энцефалопатии, хронической ишемии, микроинсультов, последствий инсульта. Для легких состояний и профилактики инсульта достаточно 1 ложки в день, а для борьбы с банальным переутомлением в среднем возрасте и того меньше. Тут главное – постоянст­во, со временем организм сам подскажет и нужную дозу, и режим приема. Желательно не делать длительных (более месяца) перерывов: сосуды мозга нуждаются в регулярном уходе.