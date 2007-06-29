Редко можно встретить человека, который хотя бы раз в жизни не почувствовал боль в спине, пояснице, у кого не болели бы суставы рук или ног. Хорошо, если эта боль быстро проходит. А если из-за нее вы не можете нормально двигаться, работать, существовать…

КАК справиться с болью в суставах? Выявить боли суставного происхождения может врач-ревматолог. Также высокий уровень диагностики обеспечивают специализированные медицинские центры, занимающиеся проблемой суставной боли. Мы же расскажем об основных методах лечения, которые следует соблюдать для профилактики суставных страданий.

1. Можно использовать мази, которых сейчас очень много, их эффективность положительно сказывается на функ­ции суставов. Мази снимают воспалительные процессы, но не могут проникнуть глубоко в сустав.

2. Лекарственные средства: уколы в сустав, обезболивающие препараты и проч. Это тоже эффективный метод, но все назначения должен делать только лечащий врач! То, что подходит вашему соседу, не всегда подойдет для вас. Не забывайте, что лекарственные средства действуют на весь организм в целом: желудок, печень и другие жизненно важные органы.

3. Методы физиотерапии: магнитотерапия, ультразвук и лазерная терапия. Эти процедуры можно проводить как в поликлинике, так и на дому.

И обязательно при первых же симптомах суставной боли обращайтесь к врачу!