Атакуем жир!

НУЖНО помнить, что фрукты – это не десерт. Есть их нужно перед едой, а не после. Это связано с некоторыми особенностями усвоения. Фрукты усваиваются в кишечнике, находясь в желудке очень непродолжительное время. Если вы перед этим плотно поели, то фрукты лишь загромождают желудок, дожидаясь «своей очереди». А в это время под воздействием желудочного сока витамины разрушаются, сводя их полезность к минимуму.

Ананас. Это овощ, но его почему-то причисляют у нас к фруктам. Свежая мякоть стимулирует пищеварение, поскольку содержит расщепляющий белок – бромелин, необходимый всем, мечтающим похудеть. Ананасы содержат энзимы, улучшающие обмен веществ. А еще – 11–15% сахара, органические кислоты (по большей части лимонную), много витамина С, соли калия, медь.

Киви. В сочной мякоти много каротина, пектина, грубой клетчатки, микроэлементов. Но больше всего витамина С. Хватит одного – двух плодиков, чтобы получить суточную дозу витамина С. При первых признаках простуды достаточно съесть пару плодов, чтобы приостановить ее дальнейшее развитие. Не вызывает аллергии.

Папайя. Недозревшая папайя содержит особенно много фермента папаина, расщепляющего белки. Млечный сок используется для лечения экзем, язв, мозолей, бородавок, веснушек.

Апельсин. Рекомендуется для страдающих запорами. Утром съесть натощак плод, а вечером выпить свежий сок. Содержащийся в апельсинах витамин С необходим для выработки организмом коллагена Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах с повышенной кислотностью, обострениях воспалительных заболеваний кишечника, аллергии.

Шампиньоны – прекрасный источник пантеоновой кислоты, регулирующей обменный процесс в клетках...

Груши – ценный источник цинка, участвующего в выработке коллагена, отвечающего за эластичность кожи.

Сколько клеток?

КОЛИЧЕСТВО жировых клеток записано у нас в генах. И без вмешательства хирурга их не сократишь. Но можно уменьшить их емкость.

Чтобы составить правильное меню, помните – лучше употреблять в пищу растения, хорошо приспособленные к местным условиям и накапливающие необходимые полезные элементы.

Учитывайте сезонные потребности организма. Зимой нам в большей степени необходимы овощи, а летом – фрукты. Избегайте трудноперевариваемой пищи. Прежде всего, копченостей, шоколада, алкоголя (особенно крепкого, тормозящего удаление токсинов из организма), соли (ее излишки способствуют накоплению в тканях воды). Старайтесь не допускать запоров. В противном случае в организме долгое время находятся вредные продукты обмена веществ. Небольшое количество кураги и чернослива, съеденного перед сном, или выпитый натощак утром стакан воды помогут разобраться в этом вопросе.

Вода и зеленый чай

В ТЕЧЕНИЕ суток из организма удаляется два литра воды и вместе с ней – токсины. Если вы пьете мало воды, то организм начинает ее задерживать вместе с токсинами. Полезно восполнять водный баланс минеральной негазированной водой и соками. Абсолютный хит с точки зрения чистки соединительных тканей – сок кислой капусты. Стоит выпивать перед завтраком или в промежутках между едой стакан. Зеленый чай, залитый горячей водой (но не кипятком), поможет в борьбе с апельсиновой кожей. Лучше всего он действует после второй заварки. Нужно пить по две чашки ежедневно.

Помните, в год необходимо съесть 75–80 кг фруктов. А еще есть английская поговорка, которая верна для всех: «яблоко в день – доктор – за дверь».