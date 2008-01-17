Ритм здорового сердца

Под дамокловым мечом



– ПРАВДА ли, что аритмия считается одним из самых распространенных заболеваний?

– Да, нарушениями ритма сердца страдает каждый третий житель земного шара. Проблема в том, что многие из нас считают аритмию безобидным заболеванием и десятилетиями не предпринимают никаких активных дейст­вий по ее лечению.

При определенном стечении обстоятельств, от которого никто не застрахован, аритмия может привести к внезапной и очень быстрой (в течение нескольких секунд!) смерти от остановки сердца. В России, по данным международной медицинской статистики, ежегодно происходит не менее 250 тыс. таких случаев.

Поскольку таких пациентов очень трудно «зафиксировать», полагаю, что на самом деле подобных случаев значительно больше. Сердце либо останавливается, либо начинает фибриллировать (трепетать). И человек просто теряет сознание и умирает – дома, на работе, на улице…

– Как помочь людям, перенесшим остановку сердца?

– Человека удастся вернуть к жизни, если его привезут в больницу в течение пяти-семи минут после клинической смерти. И начнут проводить реанимационные мероприятия: сделают искусственное дыхание и массаж сердца еще до поступления в клинику. Но если прош­ло более десяти минут, то необратимо повреждается кора головного мозга и пациента спасти уже нельзя. В США умудряются вернуть к жизни 5–7% людей, перенесших остановку сердца, а у нас – только 0,001%.

– Почему?!

– Одна из причин в том, что у нас не отлажена система публичного доступа к дефибрилляторам. Это аппараты, предназначенные для ликвидации тяжелого нарушения сердечной деятельности.

Например, американцы в ряде территорий разместили дефибрилляторы прямо на улицах, около почтовых ящиков, из расчета один дефибриллятор на 5–6 домов. Их жители за 20–30 минут проходят несложное обучение. Практика показывает, что количест­во возвращенных к жизни пациентов в таких районах возрастает до 25% в отличие от 5% в среднем по США. Конечно, надо также учитывать, что в США скорая медицин­ская служба и полиция приезжают на место вызова в течение 5 минут. А в Москве из-за транспортных пробок среднее время прибытия «скорой помощи» может превышать 45 минут – 1 час. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, однако эта проблема до сих пор существует.



Спасительный разряд



– Как предотвратить роковую остановку?

– Современное развитие медицины позволяет имплантировать пациентам специальные устройства, которые сами восстанавливают нормальный ритм серд­ца при серьезном сбое. У нашего центра – большие достижения в этой области, ведь мы первыми в мире разработали и вживили больным так называемые многокамерные устройства. Раньше такой аппарат просто выдавал электриче­ский разряд в случае необходимости, а сейчас он стал многофункциональным. Например, может навязать правильный ритм при редком пульсе, снять тахикардию, и при этом пациент не почувствует дискомфорта. Ну а если вдруг произойдет остановка сердца – аппарат даст спасительный разряд.

– Можно ли говорить о прорыве в лечении аритмий?

– Пожалуй, да. На сегодняшний день в 95% случаев мы находим причину и устраняем ее с помощью небольшого щадящего вмешательства (вместо большой операции на открытом сердце). К сожалению, до сих пор не все кардиологи достаточно осведомлены о технологиях и центрах, куда можно направлять пациентов на лечение. Хотя… по официальным данным, у нас в стране 110 центров, занимающихся этими проблемами. Из них всего 48 реально работающих. Остальные требуют модернизации или доукомплектования. Не хватает оснащения, рентгеновских установок и так далее.

Сейчас у нас 50 специалистов. Для сравнения: в США их около тысячи. По­этому у нас гигантская очередь пациентов, особенно с мерцательной аритмией. На несколько лет вперед.

Аргумент специалиста Профессор Амиран Ревишвили:

– По моим оценкам, для качественного изменения ситуации необходимо около 500 высококлассных специалистов с сертификатами европейского уровня. И 150 центров, которые позволят лечить более эффективно, проводить скрининг, выявлять пациентов с факторами риска.

– Как обстоят дела в других странах?

– По-разному. В Анг­лии, к примеру, не гонятся за количеством имплантаций и предпочитают работать с лекарст­венными препаратами. В Германии совсем другой подход. Они имплантируют в 5 раз больше, чем в Великобритании! А в США имплантируют более 450 кардиовертеров-дефибрилляторов на 1 млн. населения. Впрочем, они могут себе это позволить в условиях, когда медицинская страховка почти полностью покрывает стоимость лечения. У нас подобного механизма нет, да и страховая медицина пока «пробуксовывает». Пациент оплачивает дорогостоящее лечение из собственного кармана, из бюджета предприятия, где работает, или из выплат страховой компании. Система квот, предложенная государством, пока тоже недостаточно эффективна. Квота составляет приблизительно от 110 до 180 тыс. руб., а дефибриллятор стоит 15 тыс. долларов. Разве это сопоставимые цифры? Хотя необходимо отметить, что в последние годы на основе тендеров государство закупает около 200 дефибрилляторов на всю страну.

Аргумент специалиста Профессор Амиран Ревишвили:

– Патенты на устройства, нормализующие ритм серд­ца, были получены нами еще в 1996 году. И сейчас эти многокамерные приборы, которые американцы раньше вообще не признавали, занимают 50% их рынка. Мы делаем примерно 200–250 имплантаций в год. В Америке – 180–200 тыс. за тот же период.

– Всем «прописываете» операцию?

– Что касается мерцательной аритмии, то мы иногда сознательно не уст­раняем хроническую форму, если дело касается пожилых либо тяжело больных людей. Но такие пациенты должны всю жизнь принимать препараты, разжижающие кровь. Почему? Мерцательная аритмия опасна своими длительными приступами, когда кровь сгущается и превращается в тромб. Потом вдруг ритм восстанавливается, и этот сгусток «вылетает» в головной мозг, возникает инсульт и как следствие – паралич. Сегодня около 40% случаев церебральных инсультов связано с мерцательной аритмией. Поэтому таким больным для профилактики инсульта пожизненно назначают разжижающие кровь препараты.

– Кто входит в «группы риска»?

– В первую очередь следует разделить врожденную и приобретенную аритмии. Есть «генетические» аритмии, передающиеся по наследству. Сегодня мы уже умеем просчитывать, что у родителей может родиться ребенок, подверженный аритмии, и заранее определяем тактику его последующего лечения.

Что касается приобретенных аритмий, то на их появление сильно влияет образ жизни: курение, алкоголь, отсутствие должной физической нагрузки… Кстати, здесь есть интересный нюанс. В группу риска часто попадают бывшие спортсмены, завершившие свою спортивную карьеру. Из-за постоянных нагрузок их сердце постепенно увеличивается, а когда нагрузки прекращаются – становится дряблым.

Но чаще всего приобретенная аритмия связана с какими-то другими заболеваниями: гипертонической или ишемической болезнью, пороком сердца. Особенно внимательным надо быть, если сбои появились на фоне простуды, гриппа, пневмонии. Обычно это означает, что в сердце происходят неблагоприятные изменения, чреватые осложнениями.

Словом, хорошо бы нам почаще прислушиваться к «пламенному мотору». И обнаружив перебои в его работе, немедленно обращаться к специалисту! Сегодня мы реально можем помочь.