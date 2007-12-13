Ухо! Горло! Нос!

АНАЛИЗЫ не утешили. Да еще кардиолог долго изучал карту и наконец изрек: «Как же вы дальше жить собираетесь?»

И вынес вердикт: аденоиды пора удалять – нечего экспериментировать над ребенком. Тогда и кардиограмма станет лучше. И вот мы снова у ­ЛОРа...

Владимир Водяницкий, ЛОР-хирург отделения черепно-челюстно-лицевой хирургии Российской детской клинической больницы расставил точки над «i»:

– Аденоиды есть у всех, даже у взрослых. И раз природа нам их «подарила», значит, они нам зачем-то нужны. Зачем? Это своеобразный противогаз. Если аденоиды мешают – значит, «противогаз» испортился. Но даже испорченный «противогаз» просто так удалять не стоит. Существует всего пять абсолютных показаний для удаления аденоидов:

– Энурез (он либо есть, либо его нет). «Немного» энуреза не бывает!

– Неправильный прикус – это определяет ортодонт-стоматолог.

– Астматический синдром. Аденоиды мешают ребенку дышать, и он начинает задыхаться.

– Гнойные отиты, повторяющиеся один за другим.

– Гнойные гаймориты (как правило, односторонние), также плавно переходящие один в другой.

Если ни одного из этих показаний нет, но вы все-таки недовольны тем, как дышит ребенок, я обычно советую курс фитотерапии, рассчитанный на шесть недель.

Два раза в день закапывается в нос настой из лечебных трав – утром и вечером. И остатками воды горло в течение пяти минут, что называется, выполаскивается. Вот эти травы:

1-я неделя – ромашка;

2-я неделя – зверобой;

3-я неделя – череда;

4-я неделя – кора дуба (кипятить);

5-я неделя – шалфей;

6-я неделя – мята.

Если эти меры не помогут или вы сочтете их недостаточными, для закапывания в нос рекомендую использовать 5%-ный раствор колларгола – четыре раза в день в течение месяца. Именно 5%-ный, а не 2%, который обычно продается в аптеках. Если уж вам и это не поможет, тогда стоит рассмотреть вопрос об удалении аденоидов.

Еще один совет. Чтобы ушки ребенка лучше слышали, закапайте ему перед мытьем по две-три капли вазелинового масла. Пока он будет «отмокать», масло нагреется. Размягченную серу позже можно легко удалить, не опасаясь травмировать нежную барабанную перепонку.

Отит

ОТИТ – воспаление уха. Различают наружный, средний и внутренний.

Ограниченный наружный отит возникает в результате внедрения инфекции (чаще всего стафилококка) в волосяные фолликулы и сальные железы фиброзно-хрящевого отдела наружного слухового прохода. Иногда процесс может распространиться и на околоушную клетчатку.

Диффузный (разлитой) наружный отит развивается преимущественно при хроническом гнойном среднем отите вследствие внедрения в кожу и подкожную жировую клетчатку слухового прохода различных бактерий и грибов. Воспалительный процесс нередко распространяется и на барабанную перепонку. При этом боли в ухе усиливаются при надавливании на козелок, потягивании за ушную раковину. При остром диффузном наружном отите больные жалуются на боли и зуд в ухе, гнойные выделения.

Острый средний отит развивается в результате проникновения инфекции через слуховую трубу в среднее ухо или обострения хронического воспаления слизистой оболочки носа и носоглотки (острый ринит, грипп и т.д.) Симптомы и течение болезни зависят от стадии процесса.