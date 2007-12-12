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Эпидемия гриппа может начаться уже в декабре

№ 50(84) от 12.12.2007 [ «Аргументы Недели » ]

Эпидемия гриппа может начаться уже в декабре

 – ТАК СЛУЧИЛОСЬ, что в этом году я и моя семья не прошли вакцинацию от гриппа. Сейчас прививку ставить уже поздно. Какие профилактические меры я могу предпринять, чтобы защитить себя от гриппа?

 – Действительно, вакцину от гриппа лучше ставить минимум за месяц до начала эпидемии. Этот период нужен, чтобы подготовить иммунную систему к «натиску» вируса. Для тех, кто с прививкой опоздал, сегодня существуют альтернативные варианты профилактики гриппа. Один из них – провести общую коррекцию иммунодефицита, которым, по оценкам специалистов, страдает до 90% городского населения. Для этого отлично подойдут препараты липосомального интерферона. Интерферон – важнейшая составляющая иммунной системы, координирующая ее работу. В подавляющем большинстве случаев иммунодефицит сопровождается недостатком синтеза собственного интерферона. Известно, что небольшие дозы интерферона, вводимые в организм человека, стимулируют выработку собственного интерферона. И это отличное решение для профилактики иммунодефицита. Липосомальный интерферон выгодно отличается от препаратов обычного (нелипосомированного) интерферона. В первую очередь это наиболее естественный пероральный способ приема (принимается per oral – через рот). Во-вторых, наночастица – липосомальная оболочка – позволяет интерферону дольше циркулировать в крови, а значит, время воздействия и эффективность возрастают.

 В отличие от вакцины липосомальный интерферон нужно вводить непосредственно перед и во время эпидемии гриппа. Он действует мгновенно. Более того, применение липосомального интерферона в первые часы после заражения снижает длительность течения заболевания и снижает частоту развития осложнений в пять раз. То есть липосомальный интерферон способен лечить грипп.

 Из препаратов липосомального интерферона мы можем посоветовать Реаферон-ЕС Липинт. Этот препарат безопасен, т.к. прошел официальные клинические испытания на грипп в России, в том числе у детей с 3-летнего возраста.

 – МОЙ РЕБЕНОК – аллергик. Поэтому подбор лекарственных средств, в том числе против гриппа и простудных заболеваний, для нас сильно осложнен. Вакцину от гриппа мы не ставим. Народными травяными средствами стараемся не пользоваться по той же причине. Какие противовирусные средства от гриппа с минимальными побочными эффектами вы посоветуете для людей с аллергией.

 – Аллергические заболевания любой формы связаны с неправильной работой иммунной системы. Излишняя активность иммунной системы на некоторые раздражители требует коррекции. Если говорить упрощенно, то лечение аллергии и профилактика гриппа требуют одного и того же – коррекции иммунной системы. Упомянутые выше препараты липосомального интерферона как раз для этого и созданы. Интерферон не только не опасен для аллергиков, он показан для лечения некоторых аллергических заболеваний. Поэтому применение его для профилактики и лечения гриппа у таких пациентов оптимально с точки зрения опасности возникновения аллергических реакций.

 Интерферон – абсолютно естественный и безопасный для человека белок. Липосомы производятся из природных липидов и поэтому нетоксичны, не вызывают нежелательных иммунных реакций и биодеградируемы, то есть разрушаются под действием обычных ферментов, присутствующих в кровотоке. Поэтому препараты липосомального интерферона наиболее безопасны по сравнению с другими противовирусными препаратами, многие из которых получены химическим путем и могут приводить к серьезным нежелательным реакциям.

 – СЕЙЧАС много говорят о высокой способности вируса гриппа мутировать и принимать новые формы и о том, что вакцина может оказаться неспособной защитить от мутировавшего вируса. Как обезопасить себя от таких новых форм вируса гриппа?

 – Действительно, возникновение такой проблемы возможно. Актуальная сегодня проб­лема птичьего гриппа имеет к этому прямое отношение. Как только вирус гриппа, которым болеют птицы, мутирует и обретет способность передаваться от человека к человеку, появится угроза страшной эпидемии, о которой так много сейчас говорят. Учитывая отличную способность вируса гриппа мутировать, эта угроза вполне реальна. В связи с этим нельзя не отметить универсальность препаратов липосомального интерферона. Эти препараты заставляют организм противостоять вирусам гриппа независимо от их вида и подвида. Это так называемый неспецифичный иммунитет. Именно поэтому в конце 2007 г. стартует первый этап испытаний препарата липосомального интерферона на эффективность против птичьего гриппа. По мнению ведущих ученых Научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», предстоящие испытания имеют все шансы на успех.

 Напоследок пожелаем читателям не болеть и оставаться бодрыми и здоровыми на протяжении всего «коварного» осенне-зимнего периода!

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