Коломойский рассказал, кто заменит Супрун в Минздраве Украины

Игорь Коломойский в одном из интервью заявил, что новым министром здравоохранения Украины станет депутат Верховной Рады Андрей Шипко. По словам медиамагната, Шипко сменит Ульяну Супрун на посту главы украинского Минздрава.

Коломойский заявил, что Шипко является его другом, который рассказал «ужасные вещи» о Супрун, передаёт МК. При этом бизнесмен отметил, что хоть в адрес Супрун поступали и положительные характеристики, она всё равно будет смещена с занимаемого поста.

Ульяна Супрун без малого три года занимает должность исполняющего обязанности главы Министерства здравоохранения Украины.