Врач рассказал, как с помощью правильной еды можно снизить давление

Врачи дали несколько советов больным артериальной гипертонией, как можно снизить давление. По мнению специалистов, положительный эффект оказывают изменения привычного рациона питания.

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Врач-кардиолог Николай Серебряков рассказал, что людям с повышенным давлением стоит употреблять как можно меньше соли, поскольку она задерживает воду в организме, что способствует повышению артериального давления, передаёт РИА Новости. Также специалист рекомендовал перейти на средиземноморскую диету и включить в свой рацион больше фруктов и овощей, а также цельнозерновые каши.

«Коррекция питания дает достаточно хорошие результаты, помогает уже в начальной стадии развития артериальной гипертензии», - сказал Серебряков. Также он подчеркнул, что если изменение рациона не помогает решить проблему, то стоит обратиться к врачу.