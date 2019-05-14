Пять сигналов организма о раке щитовидной железы обозначили специалисты
14 мая 2019, 11:58 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты рассказали, как распознать рак щитовидной железы, который ежегодно обнаруживают у порядка 10 тысяч жителей России. Соответствующую публикацию выложили некоторое время назад в блогосфере.
Канал «Между нами» в «Яндекс. Дзен» пишет, что о недуге свидетельствуют следующие сигналы, которые посылает организм:
1. появление узлового образования в области щитовидной железы;
2. болевые ощущения в шее;
3. изменение голоса;
4. ухудшение общего самочувствия человека;
5. повышение температуры тела до 37 – 37.5 градусов.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что в сети опубликовали материал, в котором перечислены десять признаков абсолютного здоровья.