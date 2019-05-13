Стоматологи придумали, как лечить кариес без бормашины

Стоматологи из Австралии рассказали, как можно вылечить кариес, не используя для этого ни пломбировочные материалы, ни бормашину. По их словам, проблемы с зубами можно вылечить ещё до их возникновения.

Стоматологи объяснили, что разрушение зубной эмали длится порядка 4-8 лет, после чего и возникает кариес. Учитывая эту особенность зубов, в будущем можно будет определять причину болезни зуба и устранять её без боли для пациента, передаёт runews24.ru. Предполагается, что врачи смогут предоставить на основе данных каждого пациента персональную «карту» проблемных участков, чтобы затем, ориентируясь на неё, можно было предотвратить возникновение кариеса.