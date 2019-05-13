Сколько чашек кофе в день можно пить без риска для сердца

Учёные рассказали, сколько чашек кофе можно выпивать в день, чтобы любимый многими бодрящий напиток не приносил вреда организму. По словам исследователей, «всё дело в умеренности».

Как известно, переизбыток кофеина может повлечь за собой такие проблемы со здоровьем, как повышение артериального давления и развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Чтобы избежать подобных негативных последствий врачи рекомендуют выпивать в день не больше шести чашек кофе.

Согласно исследованиям, в которых приняли участие более 340 тысяч человек от 37 до 73 лет, больше 6 чашек кофе в день увеличивают риск получить проблемы с сердцем на 22%, передаёт Мир24. Учёные отмечают, что у некоторых людей максимально допустимая доза кофеина в сутки может быть ещё меньше.