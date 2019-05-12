Учёные рассказали, какие симптомы помогут распознать раннюю стадию диабета

Врачи рассказали о пяти симптомах, которые могут стать предвестниками диабета. По словам специалистов, некоторые изменения в организме явно свидетельствуют о проблемах с выработкой инсулина и повышении сахара в крови.

Врачи рассказали, как обнаружить проблемы со здоровьем, посмотрев на ноги

Одним из основных признаков является изменение цвета кожи на шее, паховой области и подмышках. Кроме того, у людей, близких к диабету, часто проявляются симптомы обезвоживания, передаёт «Российская газета». Проблемы могут коснуться и мочеполовой системы. Также не стоит игнорировать повышенное ночное потоотделение и непривычно яркие сновидения. Ещё одним признаком являются медленно заживающие раны. На регенерацию кожного покрова влияет повышенный уровень сахара в крови, который не даёт кислороду поступать к ранам.