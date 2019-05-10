Сигналы кожи о возможности развития инфаркта миокарда определили дерматологи

Специалисты в области медицины определили сигналы кожи, предупреждающие о возможности развития инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в публикации, выложенной в российском интернет-сегменте.

По мнению американских дерматологов, тревожным симптомом является появление мелких фиолетовых или красных линий под ногтями. Также обеспокоиться следует, если на коже возникла сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков, пишет сайт «Питерские заметки».

Ранее в пятницу сообщалось, что зарубежные исследователи выявили способ снизить риск преждевременной смерти. Людям, которые хотят прожить долго, была рекомендована физическая активность.