Сигналы кожи о возможности развития инфаркта миокарда определили дерматологи
10 мая 2019, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области медицины определили сигналы кожи, предупреждающие о возможности развития инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в публикации, выложенной в российском интернет-сегменте.
По мнению американских дерматологов, тревожным симптомом является появление мелких фиолетовых или красных линий под ногтями. Также обеспокоиться следует, если на коже возникла сыпь в виде мелких полупрозрачных бугорков, пишет сайт «Питерские заметки».
Ранее в пятницу сообщалось, что зарубежные исследователи выявили способ снизить риск преждевременной смерти. Людям, которые хотят прожить долго, была рекомендована физическая активность.