Дружба помогает бороться со смертельными болезнями

Большое количество близких друзей и общение в социуме могут уберечь женщин от смерти. Учёные обнаружили, что социальная поддержка снижает уровень женской смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

В последние годы количество заболеваний, связанных с сердечно-сосудистой системой, у представителей обоих полов стало примерно на одном уровне, передаёт Мир24. Врачи решили проверить, какую роль социальные факторы играют при профилактике болезней среди женщин.

За 11 лет исследований специалисты установили, что социальная поддержка со стороны родных, близких и знакомых помогло снизить смертность среди женщин, причём не только от сердечно-сосудистых недугов, но и от некоторых других причин.

Исследователи признали итоги своего эксперимента «небольшими, но значимыми». Полученные результаты они связывают со снижением стресса и психологическим комфортом среди наблюдаемых пациенток.