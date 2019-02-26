Французские медики утверждают: подгузники могут вызывать бесплодие
26 февраля 2019, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]
Во Франции с 2016 по 2018 год специалисты подвергли изучению все бренды подгузников, представленные на рынке страны. Как оказалось, в детских "памперсах" содержатся опасные для здоровья вещества.
В них был обнаружен целый "букет" вредных химических веществ, содержание которых многократно превышает установленную норму. Многие из них попадают в детские подгузники при производстве.
Гораздо "интереснее" оказалось проникновение в них глифосата и других гербицидов с пестицидами. Они содержатся в сырье, считавшемся самым чистым из всех составляющих детского белья, - хлопке...
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