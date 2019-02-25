Спасаем глаза от гаджетов

Гаджеты уже давно плотно ворвались в нашу жизнь и настолько стали привычными помощниками, что без этих "чудо-устройств" уже сложно представить жизнь любого современного человека. Тем не менее, такая тесная дружба с электронными аппаратами может нести в себе скрытую угрозу для нашего здоровья. Специалисты уже давно бьют тревогу, ведь все чаще поступают жалобы на хроническую усталость - новое глазное заболевание XXI века.

Еще полвека назад, в 1970-х годах учеными было обнаружено, что исходящая от устройства сине-фиолетовая часть спектра очень опасна для сетчатки глаза и может стать причиной многих эндокринных заболеваний и даже вызвать слепоту. К группе риска, в первую очередь,относятся, конечно же, дети, т.к. их еще несформировавшиеся органы зрения не способны фильтровать свет от устройства, а так же люди старше 45 лет: защитная система их глаз уже ослабевает и не способна восстанавливаться, что несет в себе риск более опасных заболеваний глаз.

Сегодня в редком случае кто-то сможет похвастаться стопроцентным зрением, поэтому этот важный орган необходимо беречь, ведь, как известно, восстановить зрение очень сложно. Что может помочь справиться с этой проблемой XXI века? Специалисты-офтальмологи разработали рекомендации, которые помогут спасти глаза от вредоносного излучения.

Чем меньше экран гаджета, тем опаснее его влияние на глаза, поэтому если вы часто имеете привычку "залипать" в мобильном телефоне, то уменьшите яркость излучения и увеличьте шрифт. "Расположите экран перед лицом, чуть ниже уровня глаз, а если это ноутбук или планшет, то располагайте их на расстоянии вытянутой руки", – рекомендуют эксперты.

Частое моргание поможет избежать сухости глаз. Специалисты советуют следовать простому правилу 20/20/20: каждые 20 минут делать паузу на 20 секунд и смотреть на предмет, расположенный на расстоянии 20 шагов. Следите за тем, чтобы расстояние от глаз до экрана компьютера, планшета или телефона было не менее 50 сантиметров.

Ребенок может проводить время за электронным устройством не больше 15–20 минут в день, подростку разрешается не больше часа.

Также рекомендуется ограничить время работы с гаджетами и использовать защитные очки, способные эффективно фильтровать вредные световые лучи.

Эти простые рекомендации помогут вам сберечь ваше зрение и продлить молодость глаз.