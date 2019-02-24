Лук и чеснок против рака

В Китае обнаружили продукты, оказывающие профилактический эффект и предупреждающие рак толстой кишки. Выводам предшествовал анализ данных более чем 800 больных колоректальным раком.

Исследователям удалось обнаружить зависимость, что чем чаще люди употребляют в пищу чеснок, лук и лук-порей, тем ниже у них риск заболеть колоректальным раком толстой кишки, сообщает Мир24. Учёные сделали вывод, что в этих продуктах присутствуют вещества, которые способны предотвратить развитие злокачественной опухоли.

«Это важные результаты для первичной профилактики колоректального рака посредством изменения образа жизни. Они заслуживают дальнейшего изучения», - считает один из учёных.