Роспотребнадзор предлагает ежегодное измерение нашей талии

В Роспотребнадзоре предложили взять на вооружение опыт японцев по борьбе с лишним весом. Однако данное предложение не связано со специальными диетами. Чиновники решили, что будет вполне хватать рулетки для измерения окружности талии.



Япония была выбрана в качестве ориентира неслучайно, ведь именно в этой стране зафиксирована самая высокая продолжительность жизни у населения. Во многом это зависит от строгого контроля за уровнем здоровья японцев. Борьба с лишним весом в Японии является одним из приоритетных национальных проектов, который поддерживается на законодательном уровне. В частности, законом предписывается ежегодно измерять окружность талии гражданам от 40 до 75 лет. Норматив для мужчин – до 90 см, а для прекрасной половины – до 80 см. Если обхват превышает эти значения, то человеку предлагают пойти на специальный курс по похудению за счет работодателя.



За последнее время и в России проблема ожирения стала актуальной настолько, что о ней уже заговорили на уровне правительства. В Роспотребнадзоре отметили, что 25% россиян страдают от избыточного веса, а общее количество людей с поставленным диагнозом «ожирение» выросло на 30% и уже составляет более 2 млн человек.

Естественно, избыточный вес и ожирение напрямую влияют на возникновение риска осложнений и различных тяжелых заболеваний, включая такие, как инфаркт, инсульты, бесплодие, проблемы мочеполовой системы.



Контроль за охватом талии и весом населения стал внедряться в национальные программы по увеличению продолжительности жизни во многих странах мира – в Скандинавии, Европе, Мексике, Индостане, Новой Зеландии и других. Специалисты считают, что в России уже назрела ситуация в этой сфере, которая требует вдумчивого подхода и рациональных идей для разрешения.



