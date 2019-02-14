Озвучена главная опасность алкоголя для женщин

Большинство женщин не знают о главной опасности для здоровья от употребления алкоголя. К такому выводу пришли австралийские исследователи из Университета Флиндерса, сообщает Medicalxpress.

Между тем, как выяснили ученые, существует прямая зависимость между приемом спиртных напитков и раком груди. В первую очередь это касается дам в возрасте от 45 до 64 лет, которые находятся в "зоне самого высокого риска".

Согласно проведенному опросу, большинство женщин связывает употребление алкоголя с какими бы то ни было краткосрочными рисками и считают, что в небольших дозах он даже полезен - для сердца и человеческого организма в целом.

Однако установлено, что существует прямая и, прямо скажем, крайне пугающая связь между приемом спиртосодержащих напитков и раком молочной железы. В одной только Австралии зафиксировано 28% случаев рака, вызванного алкоголем.