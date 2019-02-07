Как просмотр телевизора влияет на развитие рака кишечника

Учёные считают, что долгие вечера, проведённые сидя перед телевизором, могут значительно увеличить риск заболевания раком кишечника у людей в возрасте до 50 лет.

Результаты исследователи получили, проанализировав второй этап Исследования здоровья медсестёр, передаёт РИА Новости. Сбор данных ведётся с 1989 года и представляет собой один из самых крупных источников информации о факторах риска для хронических болезней.

Учёные обратили внимание, что каждый час, проведённый сидя перед телевизором, увеличивает шанс заболеть колоректальным раком на 12%. Для любителей ежедневного досуга перед голубым экраном этот показатель достигал 70%.