Ученые нашли способ улучшить работу мозга при помощи мобильного приложения

Ученые Кембриджского университета разработали приложение-игру, которое может улучшить способность концентрации благодаря тренировке мозга. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Как передает газета "Известия", новый софт, получивший название "Decoder", позволяет повышать способность к концентрации и бороться с распространенным в наши дни синдромом дефицита внимания.

В ходе проведенных тестов выяснилось, что результат от использования приложения сравним с эффектом от приема химических стимуляторов центральной нервной системы, в том числе, включая никотин.