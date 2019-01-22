Милонов хочет запретить народу лечиться у магов и чародеев

Виталий Милонов составил законопроект, согласно которому гражданам России будет запрещено прибегать к помощи магов и чародеев в вопросах здоровья. Также станет нельзя рекламировать такие услуги.

Согласно замыслу Милонова, его предложение должно стать поправками к статье 50 ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" и статью 7 ФЗ "О рекламе". Законопроект еще не поступил на рассмотрение в Госдуму, сообщает РИА Новости.

"В отличие от профессиональных психологов и медицинских работников маги и колдуны всегда гарантируют результат, но не несут при этом какой-либо ответственности", - объяснил Милонов свою инициативу.

По словам депутата, такая инициатива в первую очередь направлена на охрану здоровья граждан.