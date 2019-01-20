В середине недели москвичей ждут аномальные морозы

Аномальные морозы придут в столицу ко вторнику. Столбик термометра опустится до температуры 20-25 градусов ниже нуля. Заметно похолодание будет уже в понедельник ночью.

Ожидаемая температура окажется ниже климатической нормы на 10 градусов, передаёт РИА Новости. Сведениями поделился главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На Москву надвигаются арктические 20-градусные морозы. "Дна" аномального холода достигнем во вторник и среду, когда температура воздуха понизится до 20-25 градусов ниже нуля. Это на 9-10 градусов ниже нормы", - предупредил синоптик.

Но сильные холода продлятся недолго. Уже ко второй половине недели начнётся потепление, и среднесуточная температура вернётся в своё климатическое русло.