Вкусно или полезно: как насытиться вредной пищей и при этом не есть её

Учёные рассказали, что вместо того, чтобы есть вредную еду, достаточно её просто... понюхать! Если на протяжении определённого времени вдыхать запах вредной еды, то желание есть её пропадает.

Учёные из Университета Южной Флориды и Государственного университета Луизианы обнаружили: чтобы побороть потребность во вредной пище, не обязательно её есть. Для насыщения может быть достаточно одного лишь запаха. Вдыхание аромата любимой, но далеко не самой полезной пищи на протяжении двух минут снижает желание съесть её.

Исследования проводились в одной из американских средних школ, сообщает RT. В те дни, когда учёные распыляли в столовой ароматизатор пиццы, школьники покупали меньше вредных продуктов. Опыт подтвердился и в лаборатории на добровольцах, которые вдыхали аромат шоколадного печенья, но в итоге делали выбор в пользу фруктов.