Стали известны семь лучших продуктов для снижения артериального давления

Названы семь лучших продуктов для снижения артериального давления. Соответствующая информация содержится в материале, выложенном в российском интернет-сегменте.

Первым в списке, который некоторое время назад опубликовал сайт ogorod.ru, идет зеленый чай. В его составе присутствуют витамин С, а также полезные минералы и танины. Это делает данный напиток эффективным антиоксидантом.

Также благотворное воздействие при гипертонии оказывает употребление черноплодной рябины, клюквы, куркумы, лимона, чеснока и кайенского перца, говорится в процитированной публикации.

Ранее в пятницу сообщалось, что кардиологи, работающие в Канаде, назвали простой способ продлить жизнь людям, которые перенесли сердечные заболевания. По словам специалистов, таким пациентам поможет регулярная легкая физическая активность.