"Запах мужчины": аромат любимого способен стать лекарством?

Сотрудники Стокгольмского университета по итогам подробнейших исследований пришли к необычному выводу: оказывается, запах любимого мужчины способен стать для женщины лекарством.

О полезных свойствах ароматерапии мировой общественности известно давно. Но теперь список запахов, оказывающих благотворное влияние на организм, пополнил аромат любимого человека.

Эксперименты неоднократно подтвердили, что запах мужа или бойфренда успокаивает женщину, снимает стресс и даже способен вылечить от депрессии. Причем запах этот может быть не самым приятным...