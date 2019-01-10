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Госдума одобрила уголовное наказание за онлайн-продажу фальшивых лекарств
10 января 2019, 16:30 [ «Аргументы Недели» ]
Госдума РФ на пленарном заседании в четверг приняла в I чтении пакет законопроектов о введении уголовной и административной ответственности за продажу фальшивых лекарств через Интернет.
Продавцов фальшивых медикаментов в он-лайн магазинах Сети на сумму свыше 100 тысяч рублей отныне будет ожидать наказание в виде 5-8 лет лишения свободы со штрафом до 3 миллионов рублей.
В случае же летального исхода из-за употребления поддельных лекарств двух и более граждан недобросовестным продавцам будет грозить до 12 лет лишения свободы и штраф до 5 миллионов рублей.
Если правонарушения не содержат признаков уголовно-наказуемого деяния, будет применяться КоАП. В этом случае штрафы в зависимости от юридического статуса продавца колеблются от 200 тысяч до 5 миллионов рублей.
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