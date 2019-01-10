Учёные рассказали, какие факторы влияют на заражение вирусом гриппа

Учёным удалось установить, что на заражение вирусом гриппа сильное влияние оказывают бактерии, присутствующие в слизистых оболочках носа и горла. Одни из них повышают шанс заражения, а другие - препятствуют распространению инфекции.

Ученые провели эксперимент, взяв ряд анализов у здоровых людей, чьи родственники недавно заразились гриппом. Цель исследования заключалась в том, чтобы понять, какие факторы в большей степени влияют на передачу инфекции, передаёт РИА Новости.

Оказалось, что шанс заразиться во многом зависит от того, какие микроорганизмы присутствуют в слизистой носа и горла. Учёным удалось установить, что бактерии рода Alloprevotella и Prevotella увеличивают шансы заражения гриппом, а микроб Bacteroides vulgatus, наоборот, препятствовал распространению инфекции.