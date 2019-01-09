Перечислены самые полезные продукты для здоровья сердечно-сосудистой системы

Названы самые полезные продукты для сердечно-сосудистой системы. Соответствующая информация содержится в материале, выложенном в блогосфере.

Первыми в списке, который опубликовал канал «Развивайся» в «Яндекс. Дзен», идут помидоры. Отмечается, что эти овощи богаты антиоксидантами. Они способствуют уменьшению риска сердечных приступов и инсульта.

Также благотворно отражается на здоровье употребление фасоли. Содержащийся в ней крахмал помогает снизить уровень «плохого» холестерина.

Кроме того, к полезным для сердца и сосудов продуктам относятся чеснок, зеленый чай, авокадо, темный шоколад, цельные злаки, зеленые овощи и ягоды, говорится в процитированном материале.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты в области здравоохранения назвали способ, который позволяет легко и быстро избавиться от жира в районе живота.