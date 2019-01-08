Ведутся работы над препаратом,способным сохранить память при болезни Альцгеймера

В США ищут добровольцев для проведения испытания нового препарата, который, по мнению учёных, сможет замедлить или даже полностью остановить потерю памяти у людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Предполагается, что исследование будет длиться 48 недель, сообщает Naked Science. Добровольцев поделят на группы, одна из которых будет получать плацебо, а другая — новый препарат, который, предположительно, замедляет скорость отмирания мозговых клеток. В случае успешных испытаний, исследование может помочь учёным выявить новый способ уменьшения симптомов болезни.

«Нам действительно необходимо иметь терапии для людей, которые уже проявляют симптомы, а также для защиты следующего поколения от проявления симптомов», - считает ведущий исследователь Джудит Хайдебринк.