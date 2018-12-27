Министерство здравоохранения Беларуси обновило перечень противопоказаний к управлению транспортными средствами. Об этом в четверг сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Отныне женщинам на ранних сроках беременности (от 12 недель) запрещается управлять автомобилем. Ранее беременным в Белоруссии запрещалось садиться на руль авто с начала седьмого месяца.

Примечательно, что данный запрет для беременных дам белорусского государства касается и крупных транспортных средств категорий C, D, CE, DE, F, I, а также тракторов категорий A, B, C, D, E, F.