Стало известно о новых случаях заражения детей гепатитом С в Амурской области

В Амурской области продолжают поступать заявления о новых случаях заражения детей гепатитом С. Все случаи объединяет одно: зараженные проходили лечение в Амурской областной детской клинической больнице.



По имеющимся данным, только за 2018 год в Приамурье гепатитом С оказались заражены 26 детей, младшему из них нет и двух лет, сообщают РИА Новости. Депутат законодательного собрания Амурской области Сергей Труш рассказал, что подобные случаи известны и за прошлые года. "Позвонила женщина, которая сообщила, что у них ребенок был заражен в 2013 году, и сегодня был звонок от мамы, они получили заражение в 2012 году", - сказал Труш. Ситуацию расследует областная прокуратура, возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, виновным грозит лишение свободы сроком на один год.



Губернатор Амурской области Василий Орлов пояснил, что основной версией произошедшего является халатность персонала больницы, а также многократное использование медицинских инструментов. Также глава региона заверил, что пострадавшим семьям оказывается всяческая помощь.