Каковы причины отсутствия влечения к противоположному полу?

Многих современных мужчин и женщин интересует вопрос, от чего зависит наличие или отсутствие влечения к противоположному полу в те или иные моменты, и чего следует избегать, чтобы сохранить либидо. Названы 6 продуктов, снижающих влечение к противоположному полу

По словам сексолога Юрия Романова, сексуальное влечение может полностью отбить состояние депрессии. Причем, основная причина этого состояния может быть любой, включая, например, осеннюю хандру.

Кроме того, существует особенность, присущая исключительно (или, как правило) особам женского пола: сексуальное влечение женщина ощутит только при наличии у нее каких-либо чувств к партнеру.

Также на такого рода интерес или его отсутствие могут повлиять пища или медикаментозные препараты.