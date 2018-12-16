Названы лучшие продукты для снижения давления

Медики рассказали о лучших продуктах, которые приводят к стабилизации кровяного давления. Включение их в рацион не только поможет при заболеваниях, но и станет отличной профилактикой.

Для снижения высокого давления хорошо подходят бананы, овсянка, гранат и белая фасоль. Кроме того, в этом вопросе помогают черный шоколад, брокколи, различные молочные продукты.

Яйца, печеный картофель и свекольный сок также положительно влияют на организм. Благодаря содержащимся во всех этих продуктах веществам, они хорошо стабилизируют давление.