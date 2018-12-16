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Названы лучшие продукты для снижения давления
16 декабря 2018, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
Медики рассказали о лучших продуктах, которые приводят к стабилизации кровяного давления. Включение их в рацион не только поможет при заболеваниях, но и станет отличной профилактикой.
Для снижения высокого давления хорошо подходят бананы, овсянка, гранат и белая фасоль. Кроме того, в этом вопросе помогают черный шоколад, брокколи, различные молочные продукты.
Яйца, печеный картофель и свекольный сок также положительно влияют на организм. Благодаря содержащимся во всех этих продуктах веществам, они хорошо стабилизируют давление.
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