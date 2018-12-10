Голикова поручила Минздраву создать систему раннего выявления детского аутизма

Вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, отвечающая за социальную сферу, поручила Минздраву создать в России систему раннего выявления детского аутизма.

Голодец сообщила об обновлении правил признания человека инвалидом

Об этом говорится в протоколе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

В апреле 2016 года в Москве открылся первый федеральный центр поддержки детей с аутизмом. Специалисты центра занимаются внедрением современных технологий, обучением детей, подготовкой специалистов и помощью родителям.

Год назад член Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере Елена Клочко заявила, что число детей с расстройствами аутистического спектра (РАС) в России в 10 раз выше, чем свидетельствует официальная статистика. Но большинство педиатров не владеют методиками раннего распознавания заболевания, и в результате дети остаются без своевременной помощи и становятся инвалидами.

Ранее Ольга Голодец рассказала, что за последние несколько лет среди детских болезней, по которым устанавливается инвалидность, первое место занимают психические расстройства.