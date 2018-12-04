Семь необычных симптомов развития рака легких перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения перечислили семь необычных признаков развития рака легких. Соответствующая публикация некоторое время назад появилась в российском сегменте интернета.

Как пишет сайт dinamika-zhizni.ru, возникновение злокачественного новообразования в легких провоцирует курение и загрязненный воздух. При этом первые симптомы недуга легко спутать с другими заболеваниями. Нестандартными признаками наличия опухоли в легких в процитированном материале названы следующие.

1. Хронический кашель

2. Внезапные и продолжительные болевые ощущения в грудной клетке

3. Одышка, усиливающаяся при физической активности

4. Слабость и онемение конечностей

5. Потеря веса и плохое самочувствие

6. Изменения на лице и шее

7. Продолжительный кожный зуд

Ранее на текущей неделе сообщалось, что диетологи перечислили продукты, которые вызывают привыкание.