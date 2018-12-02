Названа безопасная для здоровья порция картофеля фри

Профессор из Гарварда Эрик Римм определил допустимое для организма количество картофеля фри, которое не вредит здоровью. Безопасной может считаться порция картошки-фри, включающая 6 долек.

Стандартная порция картофеля фри составляет обычно около 40-50 кусочков.

Напомним, люди, которые употребляют фри хотя бы 2-3 раза в неделю, подвержены высокому риску развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Глубокая обжарка картошки делает калорийность этого блюда чересчур большой, кроме того провоцирует синтез вещества акриламида, которое влияет на организм как канцероген.