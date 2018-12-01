Ученые утверждают: электричество мгновенно избавляет от депрессии

Ученые выяснили, что электрическая стимуляция зоны мозга над глазами может тут же избавить человека от симптомов депрессии. Результаты их исследования опубликовал журнал Current Biology.

Были проведены исследования 25 человек, которые страдают эпилепсией. Пациенты в госпитале ждали операцию, в их мозг были введены провода, помогающие врачам выявить источники приступов. Стимуляция латеральной орбитофронтальной коры длилась несколько минут. Часть пациентов потом рассказали, что почувствовали изменения, но после окончания процедуры их состояние снова стало хуже.

Для проверки полученных результатов научные сотрудники сделали повторное исследование, сообщив тем же пациентам, что стимулируют ту же самую зону, хотя ток не пустили по проводам. Люди отметили, что никаких улучшений при втором воздействии не было.

В настоящее время ученые хотят выяснить, как можно продлить эффект от стимуляции и использовать открытие для лечения больных с депрессией без введения электродов в мозг.