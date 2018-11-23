Опубликован вероятный список запрещенных лекарств для водителей

ГИБДД совместно с Минздравом РФ прорабатывают вопрос о введении запрета на некоторые медицинские препараты ввиду их непредсказуемого воздействия на водителя транспортного средства.

Представители федерального ведомства предлагают признать употребление лекарственных средств за рулем незаконным. Однако конечный перечень препаратов пока находится в разработке.

Планируется, что в запретный список попадут все лекарства, которые влияют на психическое и физическое состояние человека. Идею уже поддержали в Государственной думе.

В частности, речь идет об обезболивающих лекарствах, поскольку они замедляют реакцию человека. Не стоит, например, садиться за руль сразу после похода к стоматологу (из-за анестезии).

Интернет-портал Life составил примерный список возможных к запрету лекарств, взяв за основу те препараты, которые пока лишь не рекомендованы к употреблению автовладельцам.

В перечень вошли: антидепрессанты, транквилизаторы, снотворное, лекарства от укачивания, обезболивающие и противоаллергические, фито- и нормализующие работу ЖКТ препараты.