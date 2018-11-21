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Профилактика болезни сердца и сосудов – возможность избежать инфаркта

21 ноября 2018, 15:32 [«Аргументы Недели. Сахалин», Марина Михайлова ]

Профилактика болезни сердца и сосудов – возможность избежать инфаркта

По данным Всемирной организации здравоохранения за 2015 год, ишемическая болезнь сердца и инсульт занимают два первых места в мире в рейтинге смертности. Только за один 2015 год эти заболевания стали причиной смерти 15 миллионов человек. В России и мире идёт активная борьба с сердечно­-сосудистыми заболеваниями, создаются новые центры, закупается современное оборудование для своевременной диагностики и лечения. 

Однако в первую очередь о своем здоровье должен заботиться сам человек. О причинах и последствиях инсульта, а также о мерах профилактики опасного заболевания нам рассказал врач Сахалинского областного центра медицинской профилактики «Центр здоровья» Юрий Галузинский.

Причины инфаркта миокарда

­ Что такое инфаркт и каковы причины его появления?

­ Если рассматривать инфаркт в широком смысле, то это отмирание части какого-­либо органа, связанное с недоставкой в эту часть органа крови по каким­-либо причинам. Существует инфаркт сердца, лёгких, почек и других органов. Поэтому в данном случае, говоря о сердце, мы будем рассматривать непосредственно инфаркт миокарда.

Инфаркт миокарда – это то состояние, та крайняя точка развития событий в сердце, когда часть мышцы по каким­-либо причинам отмирает. Одна из самых распространённых причин такого явления – это заболевания или состояние сосудов сердца. Когда сосуд, питающий определённую часть сердца, под воздействием тех или иных факторов теряет проходимость, наступает инфаркт. Чаще всего так происходит при атеросклерозе сосудов сердца (они называются венечными). Атеросклероз – это процесс отложения жира холестерина на стенках сосуда, что приводит к сужению просвета этого сосуда. Надо отметить, что такое уменьшение просвета до уровня 50% никак не проявляется: человек ничего не ощущает, жалоб не предъявляет. А губительный процесс уже запущен в организме. Чаще всего это происходит на фоне повышенного внутрисосудистого давления. Разумеется, не единственная, но самая распространённая причина атеросклеротических повреждений всех сосудов, в том числе сосудов сердца, – это повышенное артериальное давление. Любое превышение давлением уровня 140/90 мм ртутного столба вызывает повреждение внутренней поверхности сосудов, и в эти повреждения откладывается холестерин. Чем его больше откладывается, тем меньше просвет сосуда. Зачастую холестерин откладывается неравномерно вдоль сосуда, а в какой­то одной или нескольких его точках. Формируется атеросклеротическая бляшка. При увеличении её сверх 50% просвета сосуда человек ощущает проявления недостатка кровоснабжения. Это чаще всего давящие и жгучие боли за грудиной и в области сердца, которые появляются в связи с какой-то физической нагрузкой. Это может быть ходьба, подъём по лестнице, перенос каких­-то тяжестей. При любом возрастании физической нагрузки, ложащейся на сердце, возрастает его потребность в кислороде, доставляемом кровью. Атеросклеротическая бляшка (бляшки) в венечном сосуде (сосудах) препятствует увеличению кровоподачи к мышце сердца. В какой-то момент возникает конфликт между тем, сколько нужно крови самому сердцу, и тем, сколько оно может получить. Крайняя выраженность этого конфликта и есть инфаркт миокарда.

Однако ситуация, когда просвет сосуда полностью перекрыт, бывает достаточно редко. Отложение жира холестерина – «бляшка», само по себе бывает нестабильным. То есть внутри этого отложения находится почти жидкий жир. Когда покрытие «нестабильной бляшки» лопается, в том числе при повышении артериального давления, оно системой кровотока воспринимается, как «дырка» в сосуде. И начинается тромбообразование. Образовавшийся тромб быстро закрывает просвет в этом месте сужения сосуда. Это и вызывает отмирание части сердца. В зависимости от того, каков калибр сосуда, такая часть мышцы сердца и отмирает.

Нужно отметить, что мышца сердца построена достаточно специфично – она трёхслойная. Мышечные волокна в каждом слое идут в своём направлении и снабжаются кровью по­разному. Бывает так, что отмирает сразу три слоя. Это так называемый трансмуральный инфаркт. Он самый опасный для жизни и здоровья человека. Бывают и мелкоочаговые инфаркты, те, которые затрагивают небольшое количество мышечных волокон в одном из слоёв. Такая небольшая по массе отмершая мышца также способствует снижению силы сердца, боли. Но это не так опасно для жизни человека.

­ Каковы признаки инфаркта?

­ Классическим признаком инфаркта миокарда является жгучая или давящая боль за грудиной. Она может отдавать вверх: в шею, челюсть, может отдавать влево – в левую руку, левую лопатку. Иногда инфарктные  боли ощущаются в нестандартных местах, например в правом подреберье. Часто бывает так, что такая нестандартная боль связывается с заболеванием желчного пузыря. В этом случае если не сделать кардиограмму, то пациенту могут оказывать помощь, которая ему не поможет. Просто боль может появляться в разных местах, локализациях, и здесь важно верно её трактовать.

Инфаркт миокарда и сопутствующая ему боль появляется даже при незначительных физических нагрузках на фоне значительной выраженности атеросклероза сосудов сердца. Надо отметить, что в данном случае под физической нагрузкой следует понимать даже приём пищи у человека. Ведь приём пищи – это активация кровотока во всей брюшной полости, это большой объём крови. Физическая нагрузка в этом случае должна пониматься очень широко.

Стоит отметить также, что иногда инфаркт бывает вообще безболезненным – человек даже может не почувствовать его. У меня был такой пациент, у которого выявили инфаркт, сделав электрокардиограмму на обычном медосмотре. На сердце появились рубцовые изменения, а рубец – это результат отмирания той или иной части мышцы сердца. При этом сам пациент отмечает, что никаких признаков инфаркта миокарда он не чувствовал, заметил только, что стал чаще отдыхать при подъёме по лестнице. Появились лишь косвенные признаки снижения силы сердца как результат отмирания части его мышцы. Такие безболевые формы встречаются довольно часто, хотя 70% всех инфарктов протекают в классической болевой форме.

Меры профилактики

­ Как противостоять этому явлению?

­ Все меры профилактики инфаркта миокарда сводятся к своевременной профилактике и лечению тех заболеваний, которые к нему и приводят. Прежде всего это атеросклеротическое поражение сосудов сердца, которое часто инициирует гипертоническая болезнь. Артериальная гипертония –распространённое явление современности. Простое измерение, периодический контроль давления даёт возможность сориентироваться, находитесь ли вы в зоне риска или нет. Приближение давления к уровню 140/90 – это уже сигнал к тому, что вы должны идти и обследоваться на предмет гипертонии. По клиническим рекомендациям европейского общества кардиологов 2017 года для препятствия развитию последствий гипертонии, в том числе атеросклероза, необходимо достичь и удерживать уровень общего холестерина не выше 4,5 ммоль/л, а уровень артериального давления не выше отметки 140/90. Только это даёт надежду, что ваши сосуды завтра будут не хуже, чем сегодня.

Противостоять инфаркту миокарда можно, прежде всего контролируя уровень давления, а также те факторы риска развития атеросклероза, которые не относятся к давлению. Это и тип питания – потребление большого количества животных жиров и низкая физическая активность, которая сама по себе может вызывать изменение давления и уровня отложений холестерина в стенках сосудов.

Очень важно контролировать заболевания, которые наряду с гипертонией ускоряют риск развития атеросклероза. Среди них особенно опасен сахарный диабет. Именно это заболевание ведёт к поражению сосудов всех органов. И в том органе, в котором сосуд у человека «зарастет холестерином» на 50% и более своего просвета, тот орган и просигналит. Для больных сахарным диабетом такими органами могут быть: сердце – инфаркт миокарда, голова – инсульт, глаза – слепота, почки – почечная недостаточность. Таким образом атеросклеротический процесс развивается у больного сахарным диабетом, даже если он не страдает от повышенного давления. Это самостоятельный фактор, подталкивающий к поражению сосудов.

Так, основные способы противостоять инфаркту миокарда – это профилактирование и раннее выявление тех заболеваний, которые ведут к атеросклерозу, грамотное лечение этих заболеваний. Во время развития инфаркта можно его прервать своевременной доставкой пациента в кардиологический  центр. Здесь выявят сосуд сердца, проходимость которого нарушена, восстановят его проходимость, и инфаркт не разовьётся.

­ Каковы последствия инфаркта?

­ Главные последствия инфаркта миокарда, как я уже говорил, связаны с отмиранием той или иной части мышцы сердца. Чем больше эта часть, тем меньше сила сокращения оставшейся мышцы. Естественно, сердечная недостаточность является первым результатом больших, трансмуральных инфарктов. Однако нужно отметить, что даже инфаркты, которые затрагивают небольшие объёмы сердца, тоже опасны. В первую очередь тем, что нарушают электрическую стабильность всего миокарда. Сердце является для нас насосом в кровообращении. Все его части должны ритмично и скоординированно сокращаться, чтобы кровь протекала только в одном направлении и с нужной скоростью и объёмом. Электрическая стабильность, необходима для такой скоординированной работы всех отделов мышцы сердца. Ситуация нестабильности нарушает ритмичность работы сердца. Аритмия может быть так же опасна, как и сердечная недостаточность.

­ Что делать, если у человека появились признаки инфаркта? Какая первая помощь?

­ Для начала нужно помочь человеку прекратить любую физическую активность. Если под рукой есть нитроглицерин, то нужно дать эту таблетку под язык и вызвать скорую помощь. Это единственное, что можно сделать в бытовых условиях для того, чтобы хоть как-то помочь человеку.

Справка

Для своевременного выявления факторов риска сердечно-­сосудистых заболеваний вы можете обратиться в Сахалинский областной центр медицинской профилактики по адресу: ул. Дзержинского, 40.

 

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