На повестке – совершенствование помощи больным сахарным диабетом

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко председатель комитета кубанского парламента по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский провел заседание рабочей группы по вопросу совершенствования помощи больным сахарным диабетом первого типа.

В работе заседания приняли участие председатель комитета ЗСК по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко, представители профильных министерств: здравоохранения, финансов, труда и социального развития, а также заявители.

Предметом рассмотрения стало коллективное обращение от родителей детей, подростков, молодежи и лиц, больных диабетом первого типа, находящихся на помповой инсулинотерапии. В письме – ходатайство о включении расходных материалов к инсулиновой помпе в Перечень медицинских изделий, отпускаемых бесплатно по рецептам при предоставлении набора социальных услуг льготным категориям граждан.

Обращаясь к участникам обсуждения, Николай Петропавловский напомнил, что в действующую нормативную базу, предусматривающую предоставление гражданам государственных гарантий по бесплатному обеспечению медицинскими изделиями за счет средств федерального и краевого бюджета, расходные материалы для инсулиновой помпы не включены. В то же время сами инсулиновые помпы нуждающимся предоставляются, в том числе бесплатно, в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

- Сегодня рассматриваем важнейший вопрос. Он находится на контроле у председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко. Комитет собрал и проанализировал информацию о практике других регионов страны по обеспечению расходными материалами к инсулиновой помпе. Выяснилось, что существует, как минимум, пять видов подходов в решении этой задачи. Мы обсудим, что из этого приемлемо для нас, или разработаем свой вариант. Считаю, сейчас собрались за одним столом все заинтересованные стороны для выработки первоочередного плана действий, – подчеркнул Николай Петропавловский.

В своём выступлении первый заместитель министра здравоохранения Лариса Кадзаева привела цифры: «Для бесперебойной работы инсулиновой помпы необходимо в месяц десять комплектов расходных материалов. Для обеспечения расходными материалами к инсулиновым помпам 309 детей, которые сейчас в крае находятся на помповой терапии, в год необходим 41 миллион рублей.

В результате обсуждения профильным министерствам и ведомствам было поручено разработать механизм финансирования приобретения для детей расходных материалов к инсулиновой помпе.

По мнению Николая Петропавловского, на заседании состоялся продуктивный разговор. Его участникам удалось услышать друг друга и наметить конкретные шаги по решению проблемы. Работа в этом направлении будет продолжена.